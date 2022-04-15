Теннис. Masters в Монте-Карло-2022. Полуфинал. Зверев – Циципас: что ждать и где смотреть

Теннисное противостояние Александра Зверева и Стефаноса Циципаса – одно из самых ярких в ATP-туре в последние годы. Пусть в начале сезона-2022 обе молодые теннисные суперзвезды особо не блистали, стартовый грунтовый Masters в Монте-Карло для обоих складывается пока весьма удачно. Александр и Стефанос, пусть не без труда, добрались до стадии полуфиналов, где и встретятся между собой 16 апреля.

Результаты и видео Masters в Монте-Карло-2022 смотрите здесь

Примечательно, что четвертьфиналы с участием Зверева и Циципаса в Монте-Карло получились настоящими теннисными триллерами. Первым на корт против Янника Синнера вышел Зверев. Саша после своей победы в Турине в ноябре на итоговом ATP Finals никак не мог в январе – марте обрести свою игру. Он дошел до финала на турнире ATP 250 в Монпелье, где уступил Александру Бублику, а также добрался до четвертьфинала в Майами – более чем скромные результаты для третьей ракетки мира. Однако в Монте-Карло на пути к четвертьфиналу Зверев не отдал ни сета, победив Федерико Дельбониса (6:1, 7:5) и Пабло Каррьеньо-Бусту (6:2, 7:5).

Но во встрече с Синнером ему пришлось крайне тяжело. Достаточно сказать, что матч продолжался 3 часа и 7 минут и прошел в очень напряженной борьбе. В решающей партии Зверев не смог подать на матч. В итоге, судьбу четвертьфинала решил тай-брейк, в котором со счетом 7:5 сильнее оказался немецкий теннисист. «Эта победа значит для меня очень много. Особенно, с учетом того, как складывался для меня нынешний год. Я проиграл много затяжных матчей вроде этого, поэтому я счастлив, что на сей раз удалось выиграть», - цитирует Зверева официальный сайт ATP.

Победа над Диего Шварцманом далась Стефаносу Циципасу с огромным трудом Фото © Getty Images

Циципас, который защищает в Монте-Карло прошлогодний титул, был еще ближе к вылету с турнира, чем Зверев. Стефанос легко прошел Фабио Фоньини (6:0, 6:3), испытал трудности с Ласло Дьере (7:5, 7:6), а в четвертьфинальном поединке на пару с Диего Шварцманом устроил настоящие теннисные «качели». Греческий теннисист вел 6:2, 5:2 и, казалось, спокойно завоюет путевку в полуфинал. Однако Шварцман благодаря поддержке аргентинской торсиды завелся и повысил уровень игры, к чему Циципас оказался не готов. Он не только проиграл второй сет на тай-брейке, а еще и уступал в решающем сете 0:4. Но показал себя настоящим бойцом, повесив упорному Диего скрытую «баранку» и победив 6:2, 6:7, 6:4. Для Стефаноса этот финал станет четвертым в сезоне после Australian Open, Роттердама и Акапулько. Хотя только в Роттердаме он сумел пробиться в финал, где уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

Хорошо известно, что Зверев и Циципас не являются, мягко говоря, близкими друзьями. Их последний на сегодня матч в полуфинале Masters в Цинциннати в августе 2021 года не обошелся без скандала (Зверев счел подозрительным слишком долгий туалетный перерыв соперника), завершившись в пользу Александра 6:4, 3:6, 7:6. Но в целом Стефанос ведет в противостоянии со счетом 6:3, а на грунте - 2:0. Впрочем, на данный момент шансы соперников выглядят выглядят равными. Другую полуфинальную пару в Монте-Карло составят Алехандро Давидович Фокина и Григор Димитров.

Теннис. ATP 1000. Rolex Monte-Carlo Masters-2022. Монте-Карло, Монако (Clay). Полуфиналы

время начала матчей - московское

16 апреля, суббота

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Григор Димитров (Болгария). Начало не ранее 14:30

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Александр Зверев (Германия, 2). Начало не ранее 16:30

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