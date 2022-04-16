Теннис. Masters в Монте-Карло-2022. Финал. Давидович Фокина – Циципас: что ждать и где смотреть

Стефанос Циципас во второй раз подряд вышел в финал теннисного Masters в Монте-Карло, где 17 апреля 2022 года сыграет с главной сенсацией турнира Алехандро Давидовичем Фокиной. Таким образом, в матче за титул сойдутся греческий и испанский теннисисты с русскими корнями. И если для действующего чемпиона Монте-Карло Циципаса финалы турниров категории ATP 1000 уже привычны, то Давидович Фокина впервые будет играть на таком высочайшем уровне. Мало того, для него это вообще первый финал ATP в карьере!

Результаты и видео Masters в Монте-Карло-2022 смотрите здесь

Понятно, что от Алехандро мало кто ожидал такого прорыва, хотя его несомненный талант известен давно. Испанский теннисист в свои 22 года занимает 46 место в рейтинге ATP, а в августе 2021-го он вплотную приближался к топ-30, занимая 32-ю строчку. Но уже ясно, что вне зависимости от результата в финале Монте-Карло Давидович Фокина обновит свое рейтинговое достижение – он уже гарантированно войдет в топ-30. А если завоюет титул, то пробьется и в топ-20.

Кстати, нынешний сезон для молодого теннисного дарования складывался до сего момента крайне неудачно – он выиграл всего четыре матча из 13, часто вылетая уже в первых кругах. Разве что в Дохе в феврале он добрался до четвертьфинала, но там взял всего лишь два гейма у Роберто Баутисты Агута. Грунтовый сезон также начался для Алехандро посредственно – на старте турнира в Марракеше на прошлой неделе он вылетел от Федерико Кории. Однако в Монте-Карло мы увидели совершенно другого, уверенного в себе теннисиста, способного терпеть на задней линии и выигрывать красивейшие розыгрыши. В первом круге Давидович Фокина обыграл Маркоса Гирона 7:5, 6:3, а затем сотворил самую громкую сенсацию всего турнира – победил первую ракетку мира Новака Джоковича 6:3, 6:7, 6:1. После чего последовали виктории над чемпионом Марракеша Давидом Гоффеном 6:4, 6:1 и триумфатором Индиан-Уэллс Тейлором Фрицем 2:6, 6:4, 6:3.

Полуфинал Давидовича Фокины с Григором Димитровым получился крайне непростым. Испанец не смог подать на матч во втором сете и уступал 0:2 в третьей партии, но все же взял верх 6:4, 6:7, 6:3. По словам Алехандро, его детская мечта сбылась и теперь в финале он постарается показать свой максимум.

Стефанос Циципас поймал кураж на турнире в Монте-Карло Фото © Getty Images

Циципас старше соперника по финалу всего на 9 месяцев, но куда более титулован. Он трижды играл в решающих матчах турниров серии Masters, выиграв однажды – как раз в Монте-Карло в 2021 году. Кроме того, у него есть титул на итоговом ATP Finals, а в сумме семь турнирных побед. На бумаге он явный фаворит финала, тем более после непростого пути в Монте-Карло в полуфинале Стефанос довольно неожиданно без особой борьбы победил Александра Зверева 6:4, 6:2. С Давидовичем Фокиной он прежде встречался дважды и оба раза побеждал. Впервые как раз в прошлом году в четвертьфинале Монте-Карло, когда Алехандро снялся, проиграв 5:7 первую партию. Второй матч в первом круге в Роттердаме в феврале этого года получился куда более упорным – Циципас победил 7:5, 6:7, 6:4.

Теннис. ATP 1000. Rolex Monte-Carlo Masters-2022. Монте-Карло, Монако (Clay). Финал

время начала матча - московское

17 апреля, воскресенье

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Стефанос Циципас (Греция, 3). Начало не ранее 15:30

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