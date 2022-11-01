Теннис. Masters. Париж 2022: результаты, видео, расписание

С 31 октября по 6 ноября в Париже проходит заключительный в сезоне 2022 года теннисный турнир серии Masters.
В турнире примут участие 16 из 17 лучших теннисистов мира за исключением давно травмированного Александра Зверева. Впервые за несколько месяцев в турнирной сетке одновременно присутствуют легендарные Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Конечно же, конкуренцию ветеранам должны составить Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и другие. Не стоит также забывать, что на ATP 1000 в Париже определятся все участники итогового ATP Finals в Турине.
31 октября, понедельник
Первый круг
- Йошихито Нишиока (Япония) – Аслан Карацев – 6:3, 6:4
- Джон Изнер (США) – Оскар Отте (Германия) – 6:4, 7:6(3)
- Кэмерон Норри (Великобритания, 12) – Миомир Кецманович (Сербия) – 6:2, 6:4
- Карен Хачанов – Себастьян Баес (Аргентина) – 6:1, 6:1
- Николоз Басилашвили (Грузия) – Кентен Алис (Франция) – 6:3, 6:4
- Тэйлор Фриц (США, 9) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 7:5, 6:2
- Лоренцо Музетти (Италия) – Марин Чилич (Хорватия, 15) – 6:4, 6:4
- Ришар Гаске (Франция) – Алекс Молчан (Словакия) – 6:3, 6:1
- Максим Кресси (США) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:3
- Марк-Андреа Хуслер (Швейцария) – Янник Синнер (Италия, 11) – 6:2, 6:3
- Фрэнсис Тиафу (США, 16) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 6:4
- Микаэль Имер (Швеция) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 6:7(2), 6:4
- Жиль Симон (Франция) – Энди Маррей (Великобритания) – 4:6, 7:5, 6:3
- Алекс де Минаур (Австралия) – Себастьян Корда (США) – 6:4, 4:6, 6:4
Теннис. ATP 1000. Rolex Paris Masters. Париж, Франция (Hard). Расписание
время начала матчей - московское
31 октября, понедельник
Первый круг. Начало в 12:00
1 ноября, вторник
Первый круг. Второй круг. Начало в 12:00
2 ноября, среда
Второй круг. Начало в 12:00
3 ноября, четверг
Третий круг. Начало в 12:00
4 ноября, пятница
Четвертьфиналы. Начало в 15:00
5 ноября, суббота
Полуфиналы. Начало не ранее 12:30
6 ноября, воскресенье
Финалы в одиночном и парном разрядах. Начало не ранее 13:30
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