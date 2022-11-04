Теннис. Masters. Париж 2022. Полуфинал. Руне – Оже-Альяссим: что ждать и где смотреть

На последнем теннисном турнире серии Masters в сезоне, который проходит в Париже, неожиданных результатов хватает. Хотя, с другой стороны, в первом полуфинале ATP 1000 в столице Франции 5 ноября 2022 года сыграют, пожалуй, самые «горячие» теннисисты последних недель – 22-летний Феликс Оже-Альяссим, чья победная серия на турнирах ATP достигла уже впечатляющих 16 матчей, и 19-летний Хольгер Руне. Примечательно, что Феликс и Хольгер встречались буквально шестью днями ранее – в финале турнира в Базеле.

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Оже-Альяссим уже гарантировал себе участие в ATP Finals после раннего вылета в Париже Тейлора Фрица и Хуберта Хуркача, но останавливаться не собирается, победа в полуфинале позволит ему впервые в карьере пробиться в топ-5 рейтинга ATP. Канадец под занавес сезона набрал фантастическую форму, выиграв титулы во Флоренции, Антверпене и Базеле. Он был близок к поражению на старте турнира в Париже, но сумел спастись во встрече с Микаэлем Имером, проиграв первый сет и уступая 1:4 во втором. В итоге, он победил 6:7, 6:4, 7:6. А затем переиграл в двух сетах попрощавшегося с теннисом Жиля Симона (6:1, 6:3) и Фрэнсиса Тиафо (6:1, 6:4).

В свою очередь, Руне выиграл 13 из 15 последних матчей, взяв титул в Стокгольме и дойдя до финалов в Софии и Базеле. После поражения в минувшее воскресенье от Оже-Альяссима 3:6, 5:7 Хольгер в Париже успел выбить Стэна Вавринку, Хуркача, Андрея Рублева и в четвертьфинале первую ракетку мира Карлоса Алькараса, из-за травмы снявшегося при счете 3:6, 6:6. Выход в финал позволит юному таланту стать 12-й ракеткой мира, а выигрыш титула – и вовсе девятой, что принесет статус первого запасного на ATP Finals.

Теннис. ATP 1000. Rolex Paris Masters. Париж, Франция (Hard). Полуфинал

время начала матчей - московское

5 ноября, суббота

Хольгер Руне (Дания) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8). Начало не ранее 16:00

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