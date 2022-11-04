Теннис. Masters. Париж 2022. Полуфинал. Джокович – Циципас: что ждать и где смотреть

Конечно, многие ждали в полуфинале теннисного турнира серии Masters в Париже встречи Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, но Рафа вылетел после поражения в своем первом матче от Томми Пола. Зато Новак продлил свою беспроигрышную осеннюю серию, а заодно приблизился к защите прошлогоднего титула на турнире ATP 1000 в парижском «Берси». Но для начала в матче за выход в финал ему 5 ноября 2022 года необходимо обыграть Стефаноса Циципаса.

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Если не считать поражение от Феликса Оже-Альяссима на Кубке Лейвера, Джокович довел свою победную серию на турнирах до 19 матчей, взяв титулы на Уимблдоне, в Тель-Авиве и в Астане. Причем в Астане в финале он весьма уверенно переиграл как раз Циципаса – 6:3, 6:4, в матчах с которым ведет по личным встречам 8:2. Кстати, он не уступал Стефаносу уже на протяжении семи матчей и трех лет, начав эту серию как раз в Париже в 2019-м.

В этом году на Masters в Париже Джокович не проиграл ни одной партии, последовательно победив Максима Кресси, Карена Хачанова и Лоренцо Музетти. Причем Музетти в четвертьфинале он отдал всего три гейма (6:0, 6:3). Безусловно, Джокович является явным фаворитом полуфинала, хотя и Циципас по ходу турнира не проиграл ни одной партии Дэну Эвансу, Корентену Муте и в полуфинале Полу (6:2, 6:4).

Теннис. ATP 1000. Rolex Paris Masters. Париж, Франция (Hard). Полуфинал

время начала матчей - московское

5 ноября, суббота

Новак Джокович (Сербия, 6) – Стефанос Циципас (Греция, 5). Начало не ранее 18:30

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