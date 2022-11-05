Теннис. Masters. Париж 2022. Финал. Руне – Джокович: что ждать и где смотреть

Пусть Новак Джокович и не станет по итогам 2022 года первой ракеткой мира в мужском теннисе, он настроен выдать феерическую концовку сезона. После титулов в Тель-Авиве и в Астане Джокович чрезвычайно близок и к победе на Masters в Париже, где он, между прочим, защищает прошлогоднее чемпионство. Опытнейший серб выдержал тяжелейший матч-триллер со Стефаносом Циципасом в полуфинале, но сумеет ли он справиться 6 ноября со звездным тинэйджером Хольгером Руне, который вышел уже в четвертый финал турниров ATP подряд!

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О пути Джоковича к полуфиналу читайте здесь, о продвижении по турнирной сетке Руне можно прочитать здесь. Причем если Новак считался явным фаворитом матча с Циципасом, то Руне в полуфинальной игре против Феликса Оже-Альяссима казался аутсайдером. Тем более 19-летний датчанин менее недели назад проиграл канадцу в финале турнире ATP 500 в Базеле. Однако Руне на удивление обыграл Феликса намного легче, чем Джокович – Стефаноса.

Хольгер, кстати, на неделю старше лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса. Но если Карлос раскрылся во всей красе еще минувшей весной, то Руне заблистал осенью. Финал в Софии, титул в Стокгольме с победой в решающем матче над Циципасом, затем финал в Базеле и, как вишенка на торте, феноменальная неделя в Париже. Достаточно сказать, что он одержал четыре победы над теннисистами топ-10 подряд – Хубертом Хуркачем, Андреем Рублевым, Алькарасом и Оже-Альяссимом. Феликса он победил сверхуверенно 6:4, 6:2, выйдя первый в карьере финал турнира серии Masters. Мало того, он уже гарантировал себе 12-е место в рейтинге ATP, а в случае завоевания титула в Париже ворвется в топ-10! И заслуженно ведь, Руне сейчас бьет не только очень мощно, но и глубоко под заднюю линию, создавая колоссальное давление на соперников.

Хольгер Руне набрал феноменальную форму Фото © Getty Images

Хотя победить в финале в «Берси» будет непросто, поскольку Джокович очень мотивирован. Не сказать, что Новак провел встречу против Циципаса на своем максимальном уровне. Пожалуй, только в первом сете его игра была близка к идеалу, но затем он, что называется, немного развалился. Тем не менее, сумел снова включиться, пусть и не на максимуме. А на финальном тай-брейке со счета 4:3 в пользу Стефаноса выдал несколько классных ударов и «вырезал» концовку полуфинала. Итог – 6:2, 3:6, 7:6.

Джокович уже выигрывал Masters в Париже шесть раз и совсем не прочь стать семикратным чемпионом. С Руне он встречался прежде всего один раз – на US Open 2021 года в первом круге датский тинэйджер сенсационно взял у Новака второй сет, но все же уступил 1:6, 7:6, 2:6, 1:6. Впрочем, сейчас Хольгер стал намного сильнее. С другой стороны, Джокович по-прежнему хорош, за него говорит колоссальный опыт финалов. Только на турнирах серии Masters он вышел уже в 56-й финал. Это, кстати, абсолютный рекорд. Поэтому именно Новак будет фаворитом предстоящей битвы поколений.

Теннис. ATP 1000. Rolex Paris Masters. Париж, Франция (Hard). Финал

время начала матча - московское

6 ноября, воскресенье

Хольгер Руне (Дания) – Новак Джокович (Сербия, 6). Начало не ранее 17:00

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