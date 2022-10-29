Теннис. Masters. Париж 2022: что ждать и где смотреть

Заключительный в сезоне 2022 года теннисный турнир серии Masters, который пройдет с 31 октября по 6 ноября в Париже, соберет всех главных звезд ATP-тура. В турнире примут участие 16 из 17 лучших теннисистов мира за исключением давно травмированного Александра Зверева. Впервые за несколько месяцев в турнирной сетке одновременно присутствуют легендарные Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Конечно же, конкуренцию ветеранам должны составить Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и другие. Не стоит также забывать, что на ATP 1000 в Париже определятся все участники итогового ATP Finals в Турине.

Надаль и Джокович, если не считать выставочного Кубка Лейвера, не играли на одном турнире с Уимблдона. Рафа и Новак уже гарантировали себе участие в итоговом турнире (Джокович как победитель турнира «Большого шлема» в нынешнем сезоне из топ-20), но в Париже им наверняка все равно очень хочется отличиться. Тем более, Надаль в нынешнем сезоне вообще не побеждал на Masters, а у Джоковича на турнирах этой престижнейшей серии в 2022 году лишь один титул – в Риме. Кстати, в столице Франции действующий чемпион Masters в Париже Джокович (он в 2021-м обыграл в финале Медведева) может сыграть с Надалем уже в полуфинале. Напомним, что беспроигрышная серия Новака на турнирах ATP составляет 16 матчей благодаря титулам на Уимблдоне, в Тель-Авиве и в Астане. Надаль, в свою очередь, не играл с US Open, если опять же взять за скобки Кубок Лейвера.

Рафа в четвертьфинале идет на Циципаса, но на его пути могут встретиться, в частности, Роберто Баутиста Агут, Денис Шаповалов и Пабло Карреньо-Буста. В свою очередь, Циципаса могут попробовать остановить Дэн Эванс, Кэмерон Норри и Борна Чорич, обыгравший его на днях в Вене.

В соседней четверти нижней половины сетки наиболее вероятная пара четвертьфиналистов - Джокович и Каспер Рууд, хотя норвежец после US Open находится на спаде. Среди самых сильных вероятных соперников у Каспера по сетки - Лоренцо Музетти и Марин Чилич, у Джоковича – Янник Синнер и Карен Хачанов.

Новак Джокович настроен в Париже продлить беспроигрышную серию Фото © 2022 Getty Images

В верхней половине не исключен полуфинал первой ракетки мира Алькараса и экс-лидера рейтинга ATP Медведева. Карлос на старте сыграет с лучшим в паре Йосихито Нисиока – Аслан Карацев, затем среди его возможных оппонентов – Маттео Берреттини, Хуберт Хуркач и Андрей Рублев. Медведев начнет турнир в Париже матчем с победителем встречи Себастьяна Корды и Алекса де Минаура, в третьем круге не исключен матч с Фрэнсисом Тиафо, в четвертьфинале – с Тейлором Фрицем и Феликсом Оже-Альяссимом. Даниил досрочно гарантирует себе путевку на ATP Finals, если возьмет титул в Вене, но в любом случае его шансы на поездку в Турин высоки. Фаворитами в борьбе за два оставшиеся два места являются Рублев и Оже-Альяссим, но и у Фрица с Хуркачем в случае успеха в Париже есть хорошие шансы.

Теннис. ATP 1000. Rolex Paris Masters. Париж, Франция (Hard). Расписание

время начала матчей - московское

31 октября, понедельник

Первый круг. Начало в 12:00

1 ноября, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало в 12:00

2 ноября, среда

Второй круг. Начало в 12:00

3 ноября, четверг

Третий круг. Начало в 12:00

4 ноября, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 15:00

5 ноября, суббота

Полуфиналы. Начало не ранее 12:30

6 ноября, воскресенье

Финалы в одиночном и парном разрядах. Начало не ранее 13:30

Смотрите прямые трансляции турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV по подписке

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP