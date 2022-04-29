Теннис. Masters. Мадрид-2022: что ждать и где смотреть

Теннисный турнир серии Masters в Мадриде, который пройдет с 1 по 8 мая 2022 года, можно назвать уникальным. Впервые с «Ролан Гаррос»-2021 на одном турнире сыграют две теннисные легенды – Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Причем, как и в Париже в прошлом году, они могут сыграть уже в полуфинале. Хотя у Карлоса Алькараса и остальных представителей молодого поколения наверняка свои планы на победу в столице Испании.

На этом грунтовом турнире категории ATP 1000 выступят 16 из 18 сильнейших теннисистов планеты. Соревнования пропустят только Даниил Медведев и Маттео Берреттини, восстанавливающиеся после травм. Так что сетка буквально нашпигована звездами. Особенно верхняя половина. Джокович получил первый номер посева, причем уже в своем первом матче (он начнет со второго круга) может сыграть с Гаэлем Монфисом. В третьем круге среди его возможных соперников Энди Маррей, Доминик Тим и Денис Шаповалов. А в четвертьфинале возможна встреча с Хубертом Хуркачем, Каспером Руудом, Алехандро Давидовичем Фокиной или Роберто Баутиста Агутом. Так что Новаку, дошедшему недавно в Белграде до финала (там он уступил Андрею Рублеву) не позавидуешь.

Соседняя четверть сетки также впечатляет. Естественно, все предвкушают матч за выход в полуфинал «Надаль – Алькарас». Карлос за последние несколько недель выиграл титулы в Майами и Барселоне, ворвавшись в топ-10. Рафа, в свою очередь, восстанавливался после травмы, полученной в Индиан-Уэллс. Но если он вернулся на корт, значит, настроен на своем любимом покрытии исключительно на победу. Напомним, что в полуфинале Индиан-Уэллс Рафа справился-таки с Карлосом. Самым опасным соперником Надаля на пути к к четвертьфиналу видится Пабло Карреньо-Буста, хотя, возможно, Аслан Карацев нащупает-таки свою игру на грунте. А Алькарас в третьем круге может сыграть с Кэмероном Норри.

Новак Джокович постепенно набирает форму на грунте Фото © Getty Images

В нижней половине сетки возможны четвертьфиналы Александр Зверев – Янник Синнер (Феликс Оже-Альяссим) и Андрей Рублев – Стефанос Циципас. Напомним, что Зверев в прошлом году завоевал титул в Мадриде, обыграв в финале Берреттини. Самая сложная сетка в первых кругах у Циципаса – уже во втором круге он может сыграть с Кареном Хачановым, а в третьем – с Диего Шварцманом или Григором Димитровым. Да и Рублеву также будет непросто – в частности, за выход в четвертьфинал есть вероятность встречи с Тейлором Фрицем, который обыграл его в полуфинале в Индиан-Уэллс.

Теннис. ATP 1000. Mutua Madrid Open-2022. Мадрид, Испания (Clay)

1 – 8 мая

время начала матчей - московское

1 мая, воскресенье

Первый круг. Начало матчей в 13:00

2 мая, понедельник

Первый круг. Второй круг. Начало матчей в 13:00

3 мая, вторник

Второй круг. Начало матчей в 13:00

4 мая, среда

Второй круг. Начало матчей в 13:00

5 мая, четверг

Третий круг. Начало матчей в 13:00

6 мая, пятница

Четвертьфиналы. Начало матчей в 15:00

7 мая. суббота

Полуфиналы. Начало матчей не ранее 17:00

8 мая, воскресенье

Финал. Начало не ранее 19:30

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