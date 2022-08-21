Теннис. Masters. Цинциннати 2022: результаты, видео, расписание

Как проходит турнир ATP 1000 в Цинциннати с участием Даниила Медведева, Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса 

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2022 Getty Images

С 14 по 21 августа 2022 года Цинциннати проходит мужской теннисный турнир категории ATP 1000 и серии Masters Western & Southern Open, в котором играют лидер мирового рейтинга Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Хуберт Хуркач, Ник Кирьос и другие звезды. Olympics на этой страничке публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Цинциннати.

Результаты

  • 14 августа, воскресенье
  • Первый круг
  • Маккензи Макдональд (США) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:0, 6:1
  • Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) - Максим Кресси (США) - 6:2, 4:6, 6:4
  • 15 августа, понедельник
  • Первый круг
  • Энди Маррей (Великобритания) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 7:6(3), 5:7, 7:5
  • Фрэнсис Тиафо (США) - Маттео Берреттини (Италия, 12) - 7:6(3), 4:6, 7:6(5)
  • Диего Шварцман (Аргентина, 13) - Алекс Молчан (Словакия) - 5:7, 6:4, 6:2
  • Джон Иснер (США) - Бенджамин Бонци (Франция) - 7:6(11), 3:6, 7:6(4)
  • Денис Шаповалов (Канада) - Григор Димитров (Болгария, 16) - 7:6(4), 6:3
  • Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15) - Франциско Серундоло (Аргентина) - 6:7(5), 6:4, 6:2
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 9) - Хольгер Руне (Дания) - 7:6(5), 4:6, 6:4
  • Себастьян Корда (США, WC) - Карен Хачанов - 6:3, 6:4
  • Аслан Карацев - Брэндон Накашима (США) - 7:5, 7:5
  • Эмил Руусувуори (Финляндия) - Джефф Вольф (США, WC) - 7:6(2), 6:2
  • Марин Чилич (Хорватия, 14) - Хауме Муньяр (Испания, Q) - 6:3, 6:3
  • Маркос Гирон (США, Q) - Давид Гоффин (Бельгия, Q) - 6:3, 6:4
  • 16 августа, вторник
  • Первый круг
  • Ник Кирьос (Австралия) - Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - 7:5, 6:4
  • Янник Синнер (Италия, 10) - Танаси Коккинакис (Австралия) - 6:7(9), 6:4, 7:6(4)
  • Тэйлор Фриц (США, 11) - Себастьян Баэс (Аргентина) - 6:1, 6:1
  • Томми Пол (США) - Дженсон Бруксби (США) - 6:3, 6:2
  • Фабио Фоньини (Италия) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:2, 6:3
  • Миомир Кецманович (Сербия) - Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 1:6, 7:5, 7:6(4)
  • Бен Шелтон (США) - Лоренцо Сонего (Италия) - 7:6(5), 3:6, 7:5
  • Филип Краинович (Сербия) - Дэниэл Эванс (Великобритания) - 6:3, 6:4
  • Борна Чорич (Хорватия) - Лоренцо Музетти (Италия) - 7:6(2), 6:3
  • Алекс де Минаур (Австралия) - Генри Лааксонен (Швейцария) - 6:2, 6:2
  • Второй круг
  • Даниил Медведев (1) - Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) - 6:4, 7:5
  • Карлос Алькарас (Испания, 3) - Маккензи Макдональд (США) - 6:3, 6:2
  • Диего Шварцман (Аргентина) - Аслан Карацев - 7:6(3), 3:6, 6:2
  • Марин Чилич (Хорватия, 14) - Эмил Руусувуори (Финляндия) - 6:4, 6:7(5), 7:5
  • 17 августа, среда
  • Второй круг
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 9) - Энди Маррей (Великобритания) - 3:6, 6:3, 6:4
  • Тэйлор Фриц (США, 11) - Ник Кирьос (Австралия) - 6:3, 6:2
  • Борна Чорич (Хорватия) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 7:6(9), 4:6, 6:3
  • Денис Шаповалов (Канада) - Томми Пол (США) - 3:6, 6:4, 6:3
  • Себастьян Корда (США) - Фрэнсис Тиафо (США) - 4:6, 6:1, 6:4
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) - Алекс Де Минаур (Австралия) - 6:3, 6:2
  • Джон Иснер (США) - Хуберт Хуркач (Польша, 8) - 7:6(5), 6:7(5), 6:2
  • Стефанос Циципас (Греция, 4) - Филип Краинович (Сербия) - 6:3, 6:4
  • Бен Шелтон (США) - Каспер Рууд (Норвегия, 5) - 6:3, 6:3
  • Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15) - Маркос Гирон (США) - 6:3, 6:3
  • Андрей Рублев (6) - Фабио Фоньини (Италия) - 6:7(6), 7:6(3), 6:2
  • Миомир Кецманович (Сербия) - Янник Синнер (Италия, 10) - 7:5, 3:1 - отказ Кецмановича
  • 18 августа, четверг
  • Третий круг
  • Тэйлор Фриц (США, 11) - Андрей Рублев (6) - 6:7(4), 6:2, 7:5
  • Джон Иснер (США) - Себастьян Корда (США) - 7:6(3), 1:6, 7:6(4)
  • Карлос Алькарас (Испания) - Марин Чилич (Хорватия) - 7:6(4), 6:1
  • Даниил Медведев (1) - Денис Шаповалов (Канада) - 7:5, 7:5
  • Борна Чорич (Хорватия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 6:2, 6:3
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Янник Синнер (Италия) - 2:6, 7:6(1), 6:1
  • Стефанос Циципас (Греция, 4) - Диего Шварцман (Аргентина, 13) - 6:3, 6:3
  • Кэмерон Норри (Великобритания) - Бен Шелтон (США) - 6:0, 6:2
  • 19 августа, пятница
  • Четвертьфиналы
  • Даниил Медведев (1) - Тэйлор Фриц (США, 11) - 7:6(1), 6:3
  • Стефанос Циципас (Греция, 4) - Джон Иснер (США) - 7:6(5), 5:7, 6:3
  • Кэмерон Норри (Великобритания, 9) - Карлос Алькарас (Испания, 3) - 7:6(4), 6:7(4), 6:4
  • Борна Чорич (Хорватия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) - 6:4, 6:4
  • 20 августа, суббота
  • Полуфиналы
  • Стефанос Циципас (Греция, 4) - Даниил Медведев (1) - 7:6(6), 3:6, 6:3
  • Борна Чорич (Хорватия) - Кэмерон Норри (Великобритания, 9) - 6:2, 6:4
  • 21 августа, воскресенье
  • Финал
  • Стефанос Циципас (Греция, 7) – Борна Чорич (Хорватия). Начало не ранее 23:30
  • О предстоящем финале читайте здесь

Расписание

Теннис. ATP 1000. Western & Southern Open . Цинциннати, США (Hard)

14 – 22 августа

время начала матчей - московское

14 августа, воскресенье

Первый круг. Начало в 21:00

15 августа, понедельник

Первый круг. Начало в 18:00

16 августа, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало в 18:00

17 августа, среда

Второй круг. Начало в 18:00

18 августа, четверг

Третий круг. Начало в 18:00

19 августа, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 18:00

20 августа. суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 20:00

21 августа, воскресенье

Финал. Начало не ранее 23:30

Смотрите прямые трансляции Western & Southern Open в Цинциннати в Eurosport Player и на Tennis TV

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