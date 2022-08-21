Теннис. Masters. Цинциннати 2022: результаты, видео, расписание

С 14 по 21 августа 2022 года Цинциннати проходит мужской теннисный турнир категории ATP 1000 и серии Masters Western & Southern Open, в котором играют лидер мирового рейтинга Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Хуберт Хуркач, Ник Кирьос и другие звезды. Olympics на этой страничке публикует все результаты в одиночном разряде и видео лучших моментов турнира в Цинциннати.

Результаты

14 августа, воскресенье

Первый круг

Маккензи Макдональд (США) - Николоз Басилашвили (Грузия) - 6:0, 6:1

Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) - Максим Кресси (США) - 6:2, 4:6, 6:4

15 августа, понедельник

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) - Стэн Вавринка (Швейцария) - 7:6(3), 5:7, 7:5

Фрэнсис Тиафо (США) - Маттео Берреттини (Италия, 12) - 7:6(3), 4:6, 7:6(5)

Диего Шварцман (Аргентина, 13) - Алекс Молчан (Словакия) - 5:7, 6:4, 6:2

Джон Иснер (США) - Бенджамин Бонци (Франция) - 7:6(11), 3:6, 7:6(4)

Денис Шаповалов (Канада) - Григор Димитров (Болгария, 16) - 7:6(4), 6:3

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15) - Франциско Серундоло (Аргентина) - 6:7(5), 6:4, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания, 9) - Хольгер Руне (Дания) - 7:6(5), 4:6, 6:4

Себастьян Корда (США, WC) - Карен Хачанов - 6:3, 6:4

Аслан Карацев - Брэндон Накашима (США) - 7:5, 7:5

Эмил Руусувуори (Финляндия) - Джефф Вольф (США, WC) - 7:6(2), 6:2

Марин Чилич (Хорватия, 14) - Хауме Муньяр (Испания, Q) - 6:3, 6:3

Маркос Гирон (США, Q) - Давид Гоффин (Бельгия, Q) - 6:3, 6:4

16 августа, вторник

Первый круг

Ник Кирьос (Австралия) - Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - 7:5, 6:4

Янник Синнер (Италия, 10) - Танаси Коккинакис (Австралия) - 6:7(9), 6:4, 7:6(4)

Тэйлор Фриц (США, 11) - Себастьян Баэс (Аргентина) - 6:1, 6:1

Томми Пол (США) - Дженсон Бруксби (США) - 6:3, 6:2

Фабио Фоньини (Италия) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:2, 6:3

Миомир Кецманович (Сербия) - Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 1:6, 7:5, 7:6(4)

Бен Шелтон (США) - Лоренцо Сонего (Италия) - 7:6(5), 3:6, 7:5

Филип Краинович (Сербия) - Дэниэл Эванс (Великобритания) - 6:3, 6:4

Борна Чорич (Хорватия) - Лоренцо Музетти (Италия) - 7:6(2), 6:3

Алекс де Минаур (Австралия) - Генри Лааксонен (Швейцария) - 6:2, 6:2

Второй круг

Даниил Медведев (1) - Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды) - 6:4, 7:5

Карлос Алькарас (Испания, 3) - Маккензи Макдональд (США) - 6:3, 6:2

Диего Шварцман (Аргентина) - Аслан Карацев - 7:6(3), 3:6, 6:2

Марин Чилич (Хорватия, 14) - Эмил Руусувуори (Финляндия) - 6:4, 6:7(5), 7:5

17 августа, среда

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания, 9) - Энди Маррей (Великобритания) - 3:6, 6:3, 6:4

Тэйлор Фриц (США, 11) - Ник Кирьос (Австралия) - 6:3, 6:2

Борна Чорич (Хорватия) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 7:6(9), 4:6, 6:3

Денис Шаповалов (Канада) - Томми Пол (США) - 3:6, 6:4, 6:3

Себастьян Корда (США) - Фрэнсис Тиафо (США) - 4:6, 6:1, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) - Алекс Де Минаур (Австралия) - 6:3, 6:2

Джон Иснер (США) - Хуберт Хуркач (Польша, 8) - 7:6(5), 6:7(5), 6:2

Стефанос Циципас (Греция, 4) - Филип Краинович (Сербия) - 6:3, 6:4

Бен Шелтон (США) - Каспер Рууд (Норвегия, 5) - 6:3, 6:3

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15) - Маркос Гирон (США) - 6:3, 6:3

Андрей Рублев (6) - Фабио Фоньини (Италия) - 6:7(6), 7:6(3), 6:2

Миомир Кецманович (Сербия) - Янник Синнер (Италия, 10) - 7:5, 3:1 - отказ Кецмановича

18 августа, четверг

Третий круг

Тэйлор Фриц (США, 11) - Андрей Рублев (6) - 6:7(4), 6:2, 7:5

Джон Иснер (США) - Себастьян Корда (США) - 7:6(3), 1:6, 7:6(4)

Карлос Алькарас (Испания) - Марин Чилич (Хорватия) - 7:6(4), 6:1

Даниил Медведев (1) - Денис Шаповалов (Канада) - 7:5, 7:5

Борна Чорич (Хорватия) - Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 6:2, 6:3

Феликс Оже-Альяссим (Канада) - Янник Синнер (Италия) - 2:6, 7:6(1), 6:1

Стефанос Циципас (Греция, 4) - Диего Шварцман (Аргентина, 13) - 6:3, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания) - Бен Шелтон (США) - 6:0, 6:2

19 августа, пятница

Четвертьфиналы

Даниил Медведев (1) - Тэйлор Фриц (США, 11) - 7:6(1), 6:3

Стефанос Циципас (Греция, 4) - Джон Иснер (США) - 7:6(5), 5:7, 6:3

Кэмерон Норри (Великобритания, 9) - Карлос Алькарас (Испания, 3) - 7:6(4), 6:7(4), 6:4

Борна Чорич (Хорватия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) - 6:4, 6:4

20 августа, суббота

Полуфиналы

Стефанос Циципас (Греция, 4) - Даниил Медведев (1) - 7:6(6), 3:6, 6:3

Борна Чорич (Хорватия) - Кэмерон Норри (Великобритания, 9) - 6:2, 6:4

21 августа, воскресенье

Финал

Стефанос Циципас (Греция, 7) – Борна Чорич (Хорватия). Начало не ранее 23:30

О предстоящем финале читайте здесь

Расписание

Теннис. ATP 1000. Western & Southern Open . Цинциннати, США (Hard)

14 – 22 августа

время начала матчей - московское

14 августа, воскресенье

Первый круг. Начало в 21:00

15 августа, понедельник

Первый круг. Начало в 18:00

16 августа, вторник

Первый круг. Второй круг. Начало в 18:00

17 августа, среда

Второй круг. Начало в 18:00

18 августа, четверг

Третий круг. Начало в 18:00

19 августа, пятница

Четвертьфиналы. Начало в 18:00

20 августа. суббота

Полуфиналы. Начало матчей в 20:00

21 августа, воскресенье

Финал. Начало не ранее 23:30

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