Теннис. Masters. Цинциннати 2022. Финал. Циципас - Чорич: что ждать и где смотреть

Суперсенсации в мужском теннисе происходят заметно реже, чем в женском. Поэтому выход в финал турнира серии Masters в Цинциннати Western & Southern Open Борны Чорича – событие, прямо скажем, неординарное. 152-я ракетка мира Чорич на пути к решающему матчу обыграл в том числе Рафаэля Надаля и сразится за титул со Стефанос Циципасом, выбившим из борьбы лидера мирового рейтинга Даниила Медведева.

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25-летний Чорич хорошо известен в теннисном мире, он поднимался на 12-е место в рейтинге ATP, побеждал многих топ-игроков, включая Роджера Федерера. Но, как и Федереру, ему в последние годы мешала травма. Из-за повреждения правого плеча, а затем и операции он не играл ровно год – с начала марта 2021-го до начала марта 2022-го. Да и возвращение не получилось триумфальным – к настоящему моменту в этом году у него было всего четыре выигранных матча на уровне ATP. Хотя уже с июля Борна начал прибавлять – завоевал титул на челленджере в Парме и дошел до четвертьфинала в Гамбурге. Благодаря чему переместился из третьей сотни рейтинга во вторую.

В Цинциннати хорват играет по защищенному рейтингу. И как играет! Его подача просто великолепна, да и на задней линии Борна хорош. На пути к финалу он проиграл всего один сет – Надалю (7:6, 4:6, 6:3) во втором круге, кроме того, он выбил Лоренцо Музетти, Роберто Баутиста-Агута, Феликса Оже-Альяссима и Кэмерона Норри. Причем трем последним в третьем круге, четвертьфинале и полуфинале соответственно отдал в общей сложности всего 20 геймов. По словам Чорича, упав в рейтинге за пределы топ-200, необходимо работать в три раза больше. Что он и делал. Кстати, последний раз в финал турнира ATP Борна выходил без малого два года назад – в октябре 2020 года в Санкт-Петербурге. Всего же у него в активе два титула и пять проигранных финалов, в том числе на Masters в Шанхае в 2018-м. Отметим, что Чорич уже гарантировал себе возвращение в топ-50, а в случае завоевания трофея вернется в топ-30. При этом он уже вошел в историю, став вторым низкорейтинговым финалистом турниров Masters после 191-ракетки мира Андрея Павела в Париже в 2003 году.

Стефанос Циципас в Цинциннати обыграл Даниила Медведева в третий раз в десяти матчах Фото © 2022 Getty Images

Циципас в последнее время также отступил в рейтинге (на седьмое место) из-за не слишком удачных результатов. Хотя в июне он взял титул на Мальорке, с тех пор не блистал. В Монреале он вылетел уже на старте от Джека Дрейпера. Однако в Цинциннати Стефанос вернулся на пик формы, обыграв Филипа Краиновича, Диего Шварцмана, Джона Иснера и в полуфинале Медведева (7:6, 3:6, 6:3). В игре против Медведева Стефанос отыграл сетбол на тай-брейке первого сета, а во второй партии едва не отыгрался с 0:5, сделав 3:5 и получив тройной брейк-пойнт на подаче Даниила. Медведев, в итоге, спас подачу и взял сет, но в решающей партии несколько двойных Даниила в ключевой момент помогли Циципасу сделать решающий брейк.

Для Стефаноса этот финал станет 22-м в карьере, в его активе девять титулов, в том числе и два на Masters в Монте-Карло. Однако на харде он прежде лишь раз играл в финале Masters – в Канаде в 2018-м. С Чоричем счет личных встреч у него 1:1, причем поражение на US Open в 2020 году было чрезвычайно болезненным, ведь Циципас упустил матч, ведя 2:1 по партиям и 5:1 в четвертом сете. Сейчас, с учетом феноменальной игры Чорича в Цинциннати, Стефанос также не выглядит явным фаворитом.

Теннис. ATP 1000. Western & Southern Open . Цинциннати, США (Hard). Финал

время начала матча - московское

21 августа, воскресенье

Стефанос Циципас (Греция, 7) – Борна Чорич (Хорватия). Начало не ранее 23:30

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