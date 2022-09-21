Теннис. Кубок Лейвера 2022: что ждать и где смотреть

Теннисный Кубок Лейвера в 2022 году пройдет с 23 по 25 сентября в Лондоне и станет, пожалуй, самым звездным в своей недолгой истории. Еще бы, именно на этом турнире простится с профессиональным теннисом великий Роджер Федерер, а компанию ему в сборной Европы помимо молодых талантов составят Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей. Состав сборной остального мира не выглядит столь же мощным, однако и там есть очень сильные игроки во главе с Тейлором Фрицем и Феликсом Оже-Альяссимом.

Роджер Федерер: карьера теннисного маэстро в цифрах

В предыдущих четырех Кубках Лейвера сборная Европы регулярно обыгрывала своих оппонентов. Причем в 2021 году в Бостоне команда Бьорна Борга буквально разгромила команду Джона Макинроя, а главным героем стал Андрей Рублев – подробности здесь. Впрочем, регламент турнира таков, что даже сильно отставая есть шанс догнать соперника – за победы в первый день начисляются по одному очку, во второй – по два, в третий – по три. Всего в розыгрыше 24 командных очка, а, значит, выиграет коллектив, набравший, как минимум, 13 баллов.

Уже известно, что Федерер, завершающий карьеру, сыграет только пару в первый день вместе с Надалем, а далее его заменит Маттео Берреттини. Не стоит забывать и про вторую ракетку мира Каспера Рууда, а также про Стефаноса Циципаса. Тем не менее, именно Роджер станет главным действующим лицом Кубка Лейвера-2022. Отметим, что он из четырех предыдущих розыгрышей пропустил только Кубок Лейвера-2021, Надаль играл в 2017 и 2019 годах, Джокович – в 2018-м, а Маррей и вовсе дебютирует на данных соревнованиях. В сборной остального мира ветеранов заметно меньше, есть и новые имена – в частности, сенсационный полуфиналист US Open-2022 Фрэнсис Тиафо, заменивший травмированного Джона Иснера. При этом европейцы – явные фавориты, у них в составе четыре теннисиста топ-10, в то время как лучший из соперников Фриц – только 12-й в рейтинге ATP.

Новак Джокович сыграет на Кубке Лейвера во второй раз в карьере Фото © 2022 Getty Images

Составы команд на Кубок Лейвера-2022

Европа: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Энди Маррей, Маттео Берреттини (запасной)

Остальной мир: Феликс Оже-Альяссим, Тейлор Фриц, Диего Шварцман, Алекс де Минаур, Фрэнсис Тиафо, Джек Сок, Томми Пол (запасной)

Теннис. Кубок Лейвера-2022 (Laver Cup-2022). Лондон, Великобритания (Hard). Расписание

Время начало матчей – московское

23 сентября, пятница

Первый день. Утренняя сессия. 2 одиночных матча. Начало в 15:00

Первый день. Вечерняя сессия. Одиночный матч. Парный матч. Начало в 21:00

24 сентября, суббота

Второй день. Утренняя сессия. 2 одиночных матча. Начало в 15:00

Второй день. Вечерняя сессия. Одиночный матч. Парный матч. Начало в 21:00

25 сентября, воскресенье

Третий день. 3 одиночных матча и 1 парный матч. Начало в 14:00

Смотрите прямые трансляции Кубка Лейвера 2022 в Eurosport Player

Расписание Кубка Лейвера-2022 по дням можно смотреть здесь