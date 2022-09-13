Теннис. Кубок Дэвиса-2022: все результаты, видео

Финальная часть Кубка Дэвиса по теннису в 2022 году проходит в новом формате. Первая фаза престижнейшего турнира пройдет с 13 по 18 сентября одновременно в четырех городах — Болонье, Валенсии, Гамбурге и Глазго. По две лучшие сборных каждой из четырех групп завоюют путевки в четвертьфиналы, которые в конце ноября откроют стадию плей-офф в Малаге. Среди тех, кто будет сражаться за выход из групп и новоиспеченная первая ракетка мира Карлос Алькарас — лидер сборной Испании.

Olympics следит за турниром и будет публиковать результаты и лучшие моменты всех матчей.

ПО ТЕМЕ:

Результаты и видео

Групповой этап

13 сентября

🇦🇷 АРГЕНТИНА — 🇸🇪 ШВЕЦИЯ | Группа A (Болонья, Италия)

Игры в процессе.

🇰🇷 РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ — 🇨🇦 КАНАДА | | Группа B (Валенсия, Испания)

Игры в процессе

🇦🇺 АВСТРАЛИЯ — 🇧🇪 БЕЛЬГИЯ | 3:0 | Группа C (Гамбург, Германия)

🇦🇺 Джейсон Кублер — 🇧🇪 Зизу Бергс| 6:4, 1:6, 6:3

🇦🇺 Алекс де Минаур — 🇧🇪 Давид Гоффен| 6:2, 6:2

🇦🇺 Мэттью Эбден, Макс Перселл — 🇧🇪 Сандер Жиль, Йоран Флиген | 6:1, 6:3

🇰🇿 КАЗАХСТАН — 🇳🇱 НИДЕРЛАНДЫ | Группа D (Глазго, Великобритания)

Игры в процессе

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях