Теннис. Кубок Дэвиса. «Финал восьми». Малага 2022: расписание и составы команд

С 22 по 27 ноября в Малаге пройдет «Финал восьми» (Final 8) Кубка Дэвиса 2022 года с участием сильнейших мужских теннисных сборных. В плей-офф восемь команд в течение шести дней сыграют четвертьфиналы, полуфинал, и финал, который и определит обладателя престижнейшего Кубка Дэвиса. Olympics приводит расписание матчей и составы участвующих команд в «Финале восьми» Кубка Дэвиса-2022.
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Составы команд «Финала восьми» Кубка Дэвиса 2022 года
Нидерланды: Ботик ван де Зандшульп, Талон Грикспур, Тим ван Рейтховен, Весле Колхоф, Матвее Миддлкоп
Австралия: Алекс де Минаур, Танаси Коккинакис, Мэттью Эбден, Макс Перселл
Испания: Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста Агут, Альберт Рамос-Виньолас, Педро Мартинес, Марсель Граноллерс
Хорватия: Марин Чилич, Борна Чорич, Борна Годжо, Мат Павич, Никола Мектич
Италия: Маттео Берреттини, Лоренцо Музетти, Фабио Фоньини, Лоренцо Сонего, Симоне Болелли
США: Тейлор Фриц, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок
Германия: Оскар Отте, Ян-Леннард Штруфф, Яник Ханфманн, Тим Пуэтц, Кевин Кравиц
Канада: Феликс Оже-Альссим, Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Алексис Галарну, Габрэль Диалло
Кубок Дэвиса 2022. «Финал восьми» (Final 8). Плей-офф. Малага, Испания. Расписание
время начала матчей - московское
Четвертьфиналы
22 ноября. Нидерланды – Австралия. Начало в 18:00
23 ноября. Испания – Хорватия. Начало в 18:00
24 ноября. Италия – США. Начало в 12:00
24 ноября. Германия – Канада. Начало в 18:00
Полуфиналы
25 ноября. Победитель Нидерланды / Австралия - Победитель Испания / Хорватия. Начало в 18:00
26 ноября. Победитель Италия / США – Победитель Германия / Канада. Начало в 15:00
Финал
27 ноября. Начало в 15:00
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