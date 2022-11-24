Теннис. Кубок Дэвиса. «Финал восьми». Малага 2022. Полуфиналы: что ждать и где смотреть

В Малаге в рамках «Финала восьми» (Final 8) Кубка Дэвиса по теннису определились все полуфиналисты. Хозяева отчаянно бились в четвертьфинале против Хорватии, но Борна Чорич и Марин Чилич в отсутствие лидеров сборной Испании Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля справились с задачей и теперь сыграют с австралийцами. Во втором полуфинале сразятся итальянцы, неожиданно для многих выбившие сборную США, и канадцы.

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Хорваты расстроили хозяев

Хорваты в прошлом году вышли в финал Кубка Дэвиса даже без Чорича, восстанавливавшегося тогда после травмы. Но теперь Борна в команде, причем благодаря титулу на Masters в Цинциннати по ходу сезона-2022 успел вернуть уверенность в себе. Хотя, конечно, после той удивительной для многих победы у Чорича последовал спад. Который он преодолел как раз к финальной части Кубка Дэвиса. В игре с Роберто Баутиста Агутом Борна подавал просто отлично. По его словам, так здорово он не вводил мяч в игру как раз с турнира в Циннциннати. И это помогло ему выиграть в двух партиях. Встреча Чилича и Пабло Карреньо-Бусты получилась куда более равной – соперники сражались три с лишним часа, игра изобиловала сюжетными поворотами, но все решилось на тай-брейке решающей партии, завершившемся в пользу Марина 7:5. Так что парная игра даже не понадобилась.

При этом Чилич признал, что с первой и второй ракеткой мира в составе у хозяев игра и счет могли быть совсем другими. Однако прямо сейчас с учетом наличия очень сильной пары Никола Мектич / Мате Павич хорваты выглядят, пожалуй, фаворитами турнира. И уж точно их шансы в полуфинале против Австралии расцениваются гораздо выше, хотя лидер австралийцев Алекс де Минаур – сложный соперник для любого теннисиста. Кстати, команда Австралия благодаря Джордану Томпсону и де Минауру также со счетом 2:0 обыграла Нидерланды, но против Хорватию ей будет гораздо сложнее.