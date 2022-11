Теннис. Кубок Дэвиса. «Финал восьми». Малага 2022: что ждать и где смотреть

Матч Италии и США также представляется весьма интересным. Итальянцы лишились из-за травмы Янника Синнера , но у них все равно есть три сильных одиночника – Маттео Берреттини , Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего . Хотя американцы ничуть не слабее. Тейлор Фриц на днях дошел до полуфинала ATP Finals, Фрэнсис Тиафо блеснул на US Open, да и Томми Пол провел хороший сезон. Наличие такого классного парного игрока как Джек Сок также является большим плюсом для команды США.

