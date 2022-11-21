Теннис. Кубок Дэвиса. «Финал восьми». Малага 2022: что ждать и где смотреть

Решающие матчи Кубка Дэвиса в 2022 году пройдут в рамках «Финал восьми» (Final 8) в Малаге с 22 по 27 ноября. Групповые турниры завершились в четырех городах еще в сентябре, поэтому в рамках «Финала восьми» состоится всего семь матчей - четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Изначально главными фаворитами многим казались испанцы, но без Рафаэля Надаля и травмированного лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса им будет очень непросто преодолеть даже четвертьфинальную стадию плей-офф. Olympics представляет четвертьфинальные пары Кубка Дэвиса.

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22 ноября. Нидерланды – Австралия. Начало в 18:00

В первой четвертьфинальной паре все совершенно непредсказуемо. Пожалуй, Нидерланды с Ботиком ван де Зандшульпом во главе выглядят даже чуть посильнее с точки зрения одиночников. Да и в паре благодаря лидеру мирового рейтинга Весли Колхофу они способны взять при необходимости решающее очко. Хотя у Австралии нельзя сбрасывать со счетом Алекса де Минаура, недавно обыгравшего в Париже Даниила Медведева. Да и в паре все игроки австралийской сборной играть умеют.

23 ноября. Хорватия – Испания. Начало в 18:00

Пожалуй, четвертьфинал Хорватия – Испания станет едва ли не самым интригующим противостоянием. Хорваты в прошлом году без травмированного Борны Чорича добрались до финала, уступив там команде Федерации тенниса России. А в сентябре 2022-го сумели выйти из группы даже без своего лидера Марина Чилича. Теперь же капитану Ведрану Мартичу удалось собрать оптимальный состав с Чиличем и Чоричем. Кроме того, хорваты располагают одной из лучших пар мира – Мате Павич и Никола Мектич на ATP Finals в Турине подтвердили класс, дойдя до финала. Поскольку по формату каждая из игр состоит из двух одиночных (между собой сыграют первые и вторые номера сборных) и одной парных встреч, то шансы Хорватии не только на выход в полуфинал, но и вообще на выигрыш Кубка Дэвиса в целом весьма велики.

Впрочем, испанцы при поддержке своих болельщиков отнюдь не выглядят обреченными. Пабло Карреньо-Буста и Роберто Баутиста Агут располагаются в рейтинге даже чуть выше Чилича и Чорича соответственно, а, значит, при удачных раскладах могут выиграть оба одиночных матча. Хотя, конечно, с Алькарасом или Надалем шансы Испании были бы гораздо выше.