Теннис. Кубок Дэвиса-2022: новый формат, состав групп, расписание, где пройдет

В 2022 году формат теннисного Кубка Дэвиса, обновленный несколько лет назад, претерпел очередные изменения. Если в 2019 и 2021 годах финальная часть соревнований проходила в конце ноября – начале декабря, то теперь она будет разделена на две части. Сначала в сентябре в четырех городах состоится групповой этап, а четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Малаге в конце ноября.

Все результаты и видео Кубка Дэвиса-2021 смотрите здесь

Напомним, что действующие чемпионы из команды Федерации тенниса России, как и сборная Беларуси, отстранены от Кубка Дэвиса-2022 решением Международной федерации тенниса (ITF). Заметно изменен и формат. Если в двух предыдущих розыгрышей в финальном турнире играли 18 команд, разбитые на шесть групп по три команды, а путевки в четвертьфинал получали победители групп и две лучшие сборные по дополнительным показателям из числа занявших вторые места, то сейчас все куда проще. 16 команд-участниц разбиты на четыре подгруппы. Сборные, занявшие первое и второе места, проходят в четвертьфинал.

Групповой этап состоится 14 – 18 сентября в четырех городах – Болонье, Глазго, Гамбурге и Валенсии.

Состав групп Кубка Дэвиса-2022 по итогам жеребьевки

Группа A (Болонья, Италия): Хорватия, Италия, Аргентина, Швеция

Группа B (Валенсия, Испания): Испания, Канада, Сербия, Южная Корея.

Группа C (Гамбург, Германия): Франция, Германия, Бельгия, Австралия.

Группа D (Глазго, Великобритания): США, Великобритания, Казахстан, Нидерланды

Каждая из команд проведет за пять дней по три матча. Формат каждой из встреч останется таким же, как и в двух предыдущих розыгрышах – три матча (сначала в одиночном разряде играют вторые номера команд, затем – первые номера, после чего проходит парный матч) до двух побед в сетах. Самой интригующей представляется группа B, где сразу три фаворита – Испания, Сербия и действующие победители ATP Cup из сборной Канады. Если все сильнейшие соберутся на групповой этап, то не исключена встреча в Кубке Дэвиса уже на этой стадии двух теннисных легенд – Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Подробное расписание группового этапа Кубка Дэвиса по дням после его официального объявления смотрите здесь

Решающие матчи плей-офф финальной части примет испанская Малага с 21 по 27 ноября. Уже известно, по какой схеме будут сформированы четвертьфинальные пары и составлена турнирная сетка

Победитель группы А – второе место группы D

Победитель группы C – второе место группы B

Победитель группы D – второе место группы C

Победитель группы B – второе место группы A

Лучшие в двух первых четвертьфиналах сыграют за путевку в финал между собой, сильнейшие в двух других четвертьфиналах определят второго финалиста. Обладатель Кубка Дэвиса-2022 должен определиться 27 ноября в Малаге.