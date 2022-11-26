Теннис. Кубок Дэвиса 2022. Финал. Австралия - Канада: что ждать и где смотреть

В финальном матче Кубка Дэвиса 2022 сыграют Австралия и Канада
В финале Кубка Дэвиса 2022 года по теннису в Малаге 27 ноября сыграют Австралия и Канада. И если действующих чемпионов ATP Cup канадцев во главе с Феликсом Оже-Альяссимом многие ждали в финале, то появление там австралийцев - громкая сенсация. Ведь на пути к решающему матчу Алекс де Минаур, Джордан Томпсон и Макс Перселл преодолели сопротивление главных фаворитов из Хорватии.
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Победа Австралии над Хорватией действительно удивительна. Казалось бы, во всех трех матчах (две одиночки и пара) преимущество в рейтинге и в мастерстве на счету Хорватии. И Борна Чорич в первом матче это самое преимущество уверенно реализовал, разгромив в двух партиях Танаси Коккинакиса. Но затем начались неожиданности - Марин Чилич взял всего четыре гейма у Алекса де Минаура. Вероятно, Марин просто не успел восстановиться после изматывающего выигранного поединка с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в четвертьфинале, но и де Минаур заслуживает похвалы - его скорость и бойцовские качества действительно впечатляют.
Тем не менее, казалось, что у Чилича и Хорватии было право на ошибку, ведь в парной комбинации за эту сборную выступали олимпийские чемпионы Игр в Токио, финалисты недавного ATP Finals Никола Мектич и Мате Павич. В то же время австралийцы во главе с их знаменитым капитаном Ллейтоном Хьюиттом сделали неочевидную на первый взгляд ставку ставку на дуэт Томпсона и Перселла. Но ставка сработала, хотя Мектич и Павич выиграли первый сет, в дальнейшем австралийцы перехватили инициативу и победили 6:7, 7:5, 6:4. Выведя Австралию в первый финал Кубка Дэвиса за 19 лет! «Очень горжусь парнями. Они заслужили выход в финал и шанс на победу в Кубке Дэвиса», подчеркнул Хьюитт.
Едва не завершился сенсацией и второй полуфинал, где Лоренцо Сонего продолжил творить чудеса и обыграл в первой игре матча Канада - Италия куда более титулованного и знаменитого Дениса Шаповалова. Итальянцы повели 1:0, но Канаду срас Оже-Альссим. Феликс располагается в рейтинге ATP выше всех участников «Финала восьми» Кубка Дэвиса, он завершил год шестой ракеткой мира. А за команду он в нынешнем году выступает блестяще - помог канадцам взять ATP Cup в январе, а на групповой стадии Кубка Дэвиса в сентябре нанес поражение № 1 мирового рейтинга Карлосу Алькарасу.
В плей-офф Оже-Альяссим также играет безукоризненно. В четвертьфинале против Германии также при счете 0:1 он спокойно расправился с Оскаром Отте, сейчас также в двух сетах обыграл Лоренцо Музетти. Итальянцы после этого решили разбить пару Фабио ФоньинииСимоне Болелли, поставив к Фабио вместо пожаловавшегося на здоровье Симоне Маттео Берреттини. Но первая ракетка Италии на этом турнире Берреттини (в отсутствие травмированного Янника Синнера) из-за сложностей со здоровьем не играл в одиночке, да и в паре не показал все свое мастерство. В то время как Оже-Альяссим и Васек Поспишил выдали великолепный по качеству матч, победили в двух партиях и вывели Канаду в финал. Там Феликс и его партнеры будут фаворитами, но и Австралию нельзя списывать со счетом - эта команда 29 раз выигрывала Кубок Дэвиса, пусть в последний раз и в 2003-м. Что касается канадцев, то они лишь один раз за всю историю выходили в финал - в 2019 году уступили Испании.
Кубок Дэвиса 2022. «Финал восьми» (Final 8). Плей-офф. Малага, Испания. Финал
время начала матча - московское
27 ноября, воскресенье
Австралия - Канада. Начало в 15:00
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