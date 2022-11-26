Теннис. Кубок Дэвиса 2022. Финал. Австралия - Канада: что ждать и где смотреть

В финале Кубка Дэвиса 2022 года по теннису в Малаге 27 ноября сыграют Австралия и Канада. И если действующих чемпионов ATP Cup канадцев во главе с Феликсом Оже-Альяссимом многие ждали в финале, то появление там австралийцев - громкая сенсация. Ведь на пути к решающему матчу Алекс де Минаур, Джордан Томпсон и Макс Перселл преодолели сопротивление главных фаворитов из Хорватии.

ПО ТЕМЕ:

Волевая победа команды Хьюитта над фаворитами

Победа Австралии над Хорватией действительно удивительна. Казалось бы, во всех трех матчах (две одиночки и пара) преимущество в рейтинге и в мастерстве на счету Хорватии. И Борна Чорич в первом матче это самое преимущество уверенно реализовал, разгромив в двух партиях Танаси Коккинакиса. Но затем начались неожиданности - Марин Чилич взял всего четыре гейма у Алекса де Минаура. Вероятно, Марин просто не успел восстановиться после изматывающего выигранного поединка с испанцем Пабло Карреньо-Бустой в четвертьфинале, но и де Минаур заслуживает похвалы - его скорость и бойцовские качества действительно впечатляют.

Тем не менее, казалось, что у Чилича и Хорватии было право на ошибку, ведь в парной комбинации за эту сборную выступали олимпийские чемпионы Игр в Токио, финалисты недавного ATP Finals Никола Мектич и Мате Павич. В то же время австралийцы во главе с их знаменитым капитаном Ллейтоном Хьюиттом сделали неочевидную на первый взгляд ставку ставку на дуэт Томпсона и Перселла. Но ставка сработала, хотя Мектич и Павич выиграли первый сет, в дальнейшем австралийцы перехватили инициативу и победили 6:7, 7:5, 6:4. Выведя Австралию в первый финал Кубка Дэвиса за 19 лет! «Очень горжусь парнями. Они заслужили выход в финал и шанс на победу в Кубке Дэвиса», подчеркнул Хьюитт.