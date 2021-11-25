Теннис. Кубок Дэвиса-2021:  все результаты, видео, расписание по дням

Кубок Дэвиса-2021 по теннису проходит с 25 ноября по 5 декабря сразу в трех городах - Мадриде, Турине и Инсбруке с участием 18 команд. Среди фаворитов - команда Федерации тенниса России в составе Даниила Медведева, Андрея Рублева, Аслана Карацева, Карена Хачанова и Евгения Донского. Olympics на этой странице публикует расписание и анонсы самых важных матчей, результаты, положение в группах, а также видео лучших моментов каждого игрового дня.

Полный состав команд-участниц смотрите здесь

Положение в группах смотрите здесь

Теннис. Кубок Дэвиса-2021. Мадрид, Испания. Инсбрук, Австрия. Турин, Италия (Hard). Расписание матчей

время начала матчей - московское

Групповой этап

25 ноября, четверг

Франция – Чехия, Канада – Швеция, Хорватия – Австралия. Начало в 18:00

26 ноября, пятница

Сербия – Австрия, Испания – Эквадор, США – Италия. Начало в 18:00

27 ноября, суббота

Франция – Великобритания, Казахстан – Швеция, Австралия – Венгрия. Начало в 12:00

Сербия – Германия. Федерация тенниса России – Эквадор, Италия – Колумбия. Начало не ранее 18:00

28 ноября, воскресенье

Великобритания – Чехия, Канада – Казахстан, Хорватия – Венгрия. Начало в 12:00

Германия – Австрия. Испания – Федерация тенниса России, США – Колумбия. Начало не ранее 18:00

Четвертьфиналы

29 ноября, понедельник

Победитель группы D – победитель группы E. Начало в 18:00

30 ноября, вторник

Победитель группы C – победитель группы F. Начало в 18:00

1 декабря, среда

Победитель группы B – одна из двух лучших команд, занявших вторые места. Начало в 18:00

2 декабря, четверг

Победитель группы A – одна из двух лучших команд, занявших вторые места. Начало в 18:00

Полуфиналы

3 декабря, пятница

Начало в 18:00

4 декабря, суббота

Начало в 15:00

Финал

5 декабря, воскресенье

Начало в 18:00

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