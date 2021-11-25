Теннис. Кубок Дэвиса-2021:  все результаты, видео, расписание по дням

Кубок Дэвиса-2021 по теннису проходит с 25 ноября по 5 декабря сразу в трех городах - Мадриде, Турине и Инсбруке с участием 18 команд. Среди фаворитов - команда Федерации тенниса России в составе Даниила Медведева, Андрея Рублева, Аслана Карацева, Карена Хачанова и Евгения Донского. Olympics на этой странице публикует расписание и анонсы самых важных матчей, результаты, положение в группах, а также видео лучших моментов каждого игрового дня.
Полный состав команд-участниц смотрите здесь
Положение в группах смотрите здесь
Теннис. Кубок Дэвиса-2021. Мадрид, Испания. Инсбрук, Австрия. Турин, Италия (Hard). Расписание матчей
время начала матчей - московское
Групповой этап
25 ноября, четверг
Франция – Чехия, Канада – Швеция, Хорватия – Австралия. Начало в 18:00
26 ноября, пятница
Сербия – Австрия, Испания – Эквадор, США – Италия. Начало в 18:00
27 ноября, суббота
Франция – Великобритания, Казахстан – Швеция, Австралия – Венгрия. Начало в 12:00
Сербия – Германия. Федерация тенниса России – Эквадор, Италия – Колумбия. Начало не ранее 18:00
28 ноября, воскресенье
Великобритания – Чехия, Канада – Казахстан, Хорватия – Венгрия. Начало в 12:00
Германия – Австрия. Испания – Федерация тенниса России, США – Колумбия. Начало не ранее 18:00
Четвертьфиналы
29 ноября, понедельник
Победитель группы D – победитель группы E. Начало в 18:00
30 ноября, вторник
Победитель группы C – победитель группы F. Начало в 18:00
1 декабря, среда
Победитель группы B – одна из двух лучших команд, занявших вторые места. Начало в 18:00
2 декабря, четверг
Победитель группы A – одна из двух лучших команд, занявших вторые места. Начало в 18:00
Полуфиналы
3 декабря, пятница
Начало в 18:00
4 декабря, суббота
Начало в 15:00
Финал
5 декабря, воскресенье
Начало в 18:00
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