Теннис. Кубок Дэвиса-2021. Полуфинал. Федерация тенниса России - Германия: где смотреть и что ждать

Как и предполагалось, команда Федерации тенниса России вышла в финал Кубка Дэвиса, обыграв Швецию со счетом 2:0. Андрей Рублев и Даниил Медведев победили в своих одиночных матчах братьев Имеров, так что парной игры не понадобилось. Однако с соперниками, объективно уступающими в классе, лидерам российской команды пришлось повозиться, Рублев и вовсе, что называется, находился на волосок от поражения. Очевидно, что в полуфинале с Германией 4 декабря в Мадриде уровень сопротивления будет значительно выше.

Рублев уверенно вел в матче с Элиасом Имером, располагающемся на 171-м месте в рейтинге ATP, но не смог подать на матч. После чего буквально рассыпался, проиграл второй сет и доигрался в третьем до тай-брейка. Временами Андрей выглядел крайне неуверенным в себе, и очень радует, что он все же взял верх 6:2, 5:7, 7:6. В то же время качество тенниса пятой ракетки мира настораживает. Не забудем, что в группе он уступил испанскому ветерану Фелисиано Лопесу. Сейчас мы видим отнюдь не того Рублева, который творил чудеса на Кубке Дэвиса в Мадриде в 2019-м. К концу сезона он находится в далеких от идеала кондициях.

Не сыграл на пике с Микаэлем Имером (94-я ракетка мира) и Медведев, который трижды по ходу встречи отдал свою подачу. И порой не скрывал недовольства собственными действиями. Да, он все же победил относительно уверенно 6:4, 6:4, но Даниил и сам признал – в субботнем полуфинале ему придется сыграть получше. Тем не менее, россияне выполнили свою задачу, не довели встречу до парного поединка. Теперь по такому же сценарию они наверняка надеются провести полуфинал с Германией.

Объективно, немцы в отсутствие отказавшегося от участия в Кубке Дэвиса Александра Зверева не были фаворитами своего четвертьфинала с Великобританией, особенно после поражения Питера Гойовчика от Дэна Эванса. Но Ян-Леннард Штруфф неожиданно обыграл Кэмерона Норри, а затем в парном матче Кевин Кравиц / Тим Пюэц победили довольно сильных соперников Джо Солсбери и Нила Скупски, отыгравшись на тай-брейке второго сета с 0:5. Пожалуй, в парной комбинации немцы выглядят фаворитами, поэтому до нее лучше не доводить. В одиночном разряде на бумаге россияне значительно сильнее. Достаточно сказать, что четвертая ракетка команды Карен Хачанов расположен в рейтинге выше лидера сборной Германии Штруффа (51-й). Кроме того, Доминик Кепфер – 54-й, а Гойовчик – 86-й. Скорее всего, именно Штруфф сыграет с Медведевым. Ян-Леннард уступает Даниилу 1:4, в этом году они дважды встречались на траве – немец победил в Галле, россиянин взял верх на Уимблдоне. А вот кто откроет встречу – интрига. Причем как у немцев, так и у россиян.

Теннис. Кубок Дэвиса-2021. Мадрид, Испания (Hard). Полуфиналы

время начала матчей - московское

3 декабря, пятница

Хорватия - Сербия. Начало в 18:00

4 декабря, суббота

Германия - Федерация тенниса России. Начало в 15:00

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