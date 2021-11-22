Теннис. Кубок Дэвиса-2021: где смотреть и что ждать

С 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Турине и Инсбруке состоится второй в теннисной истории (первый датирован 2019 годом) розыгрыш Кубка Дэвиса в новом формате, в котором примут участие многие суперзвезды во главе с двумя лидерами мирового рейтинга Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым.

Вообще россияне, выступающие как команда Федерации тенниса России, выглядят фаворитами. В состав помимо Медведева вошли Андрей Рублев (№ 5 в мире), Аслан Карацев (№ 18), Карен Хачанов (№ 29) и Евгений Донской. 18 сборных поделены на три группы. По регламенту каждая встреча в группе будет состоять из двух одиночных и одной парной встречи. В четвертьфиналы выйдут победители всех групп и две лучшие команды из числа занявших вторые места. Напомним, что россияне выигрывали Кубок Дэвиса дважды в своей истории – в 2002 и 2006 годах. На сей раз в группе они сыграют с действующими победителями Кубка Дэвиса, собравшими неплохой состав даже без Рафаэля Надаля, и Эквадором. Из других команд отметим Сербию с Джоковичем и располагающих ровными составами Италию с Янником Синнером, Великобританию с Кэмероном Норри, США с Джоном Иснером.

Состав групп

Группа А . Испания (Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста Агут, Карлос Алькарас, Фелисиано Лопес, Марсель Граноллерс), Федерация тенниса России (Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской) , Эквадор (Эмилио Гомес, Роберто Куироз, Диего Идальго, Гонсало Эскобар, Каэтано Марч)

. Испания (Пабло Карреньо-Буста, Роберто Баутиста Агут, Карлос Алькарас, Фелисиано Лопес, Марсель Граноллерс), , Эквадор (Эмилио Гомес, Роберто Куироз, Диего Идальго, Гонсало Эскобар, Каэтано Марч) Группа B . Канада (Васек Поспишил, Брэйден Шнур, Стивен Диез, Петер Полански), Казахстан (Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Андрей Голубев), Швеция (Микаэль Имер, Элиас Имер, Джонатан Мрдха, Андре Горанссон)

. Канада (Васек Поспишил, Брэйден Шнур, Стивен Диез, Петер Полански), Казахстан (Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Андрей Голубев), Швеция (Микаэль Имер, Элиас Имер, Джонатан Мрдха, Андре Горанссон) Группа C . Франция (Артур Риндеркнех, Адриан Маннарино, Ришар Гаске, Пьер-Юг Эрбер, Николя Маю), Великобритания (Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Лайам Броади, Джо Сэлсбери, Нил Скупски), Чехия (Иржи Веселы, Иржи Лехецка, Зденек Колар, Томаш Махач)

. Франция (Артур Риндеркнех, Адриан Маннарино, Ришар Гаске, Пьер-Юг Эрбер, Николя Маю), Великобритания (Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Лайам Броади, Джо Сэлсбери, Нил Скупски), Чехия (Иржи Веселы, Иржи Лехецка, Зденек Колар, Томаш Махач) Группа D . Хорватия (Марин Чилич, Борна Чорич, Борно Годжо, Мате Павич, Никола Мектич), Австралия (Алекс де Манаур, Джон Миллман, Алексей Попырин, Алекс Болт, Джон Пирс), Венгрия (Мартон Фучович, Аттила Балаж, Зомбор Пирос, Фабиан Марожан, Мате Валкуч)

. Хорватия (Марин Чилич, Борна Чорич, Борно Годжо, Мате Павич, Никола Мектич), Австралия (Алекс де Манаур, Джон Миллман, Алексей Попырин, Алекс Болт, Джон Пирс), Венгрия (Мартон Фучович, Аттила Балаж, Зомбор Пирос, Фабиан Марожан, Мате Валкуч) Группа E . США (Джон Иснер, Райли Опелка, Тейлор Фриц, Джек Сок, Раджив Рем), Италия (Янник Синнер, Лоренцо Сонего, Фабио Фоньини, Лоренцо Музетти, Симоне Болелли), Колумбия (Даниэль Галан, Николас Мейя, Кристиан Родригес, Хуан-Себастьян Кабал, Роберт Фара)

. США (Джон Иснер, Райли Опелка, Тейлор Фриц, Джек Сок, Раджив Рем), Италия (Янник Синнер, Лоренцо Сонего, Фабио Фоньини, Лоренцо Музетти, Симоне Болелли), Колумбия (Даниэль Галан, Николас Мейя, Кристиан Родригес, Хуан-Себастьян Кабал, Роберт Фара) Группа F. Сербия (Новак Джокович, Душан Лайович, Филип Краинович, Ласло Дьере, Миомир Кецманович), Германия (Ян-Леннарт Штруфф, Доминик Кепфер, Петр Гойовчик, Кевин Кравиц, Тим Пуэц), Австрия (Денис Новак, Юрий Родионов, Геральд Мельцер, Оливер Марах, Филипп Освальд)

Теннис. Кубок Дэвиса-2021. Мадрид, Испания. Инсбрук, Австрия. Турин, Италия (Hard). Расписание матчей

время начала матчей - московское

Групповой этап

25 ноября, четверг

Франция – Чехия, Канада – Швеция, Хорватия – Австралия. Начало в 18:00

26 ноября, пятница

Сербия – Австрия, Испания – Эквадор, США – Италия. Начало в 18:00

27 ноября, суббота

Франция – Великобритания, Казахстан – Швеция, Австралия – Венгрия. Начало в 12:00

Сербия – Германия. Федерация тенниса России – Эквадор, Италия – Колумбия. Начало не ранее 18:00

28 ноября, воскресенье

Великобритания – Чехия, Канада – Казахстан, Хорватия – Венгрия. Начало в 12:00

Германия – Австрия. Испания – Федерация тенниса России, США – Колумбия. Начало не ранее 18:00

Четвертьфиналы

29 ноября, понедельник

Победитель группы D – победитель группы E. Начало в 18:00

30 ноября, вторник

Победитель группы C – победитель группы F. Начало в 18:00

1 декабря, среда

Победитель группы B – одна из двух лучших команд, занявших вторые места. Начало в 18:00

2 декабря, четверг

Победитель группы A – одна из двух лучших команд, занявших вторые места. Начало в 18:00

Полуфиналы

3 декабря, пятница

Начало в 18:00

4 декабря, суббота

Начало в 15:00

Финал

5 декабря, воскресенье

Начало в 18:00

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