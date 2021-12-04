Теннис. Кубок Дэвиса-2021. Финал. Федерация тенниса России - Хорватия: где смотреть и что ждать

Команда Федерации тенниса России не стала играть на нервов своих болельщиков, буквально разгромив в полуфинале в Мадриде Кубка Дэвиса Германию. Андрей Рублев и Даниил Медведев на двоих проиграли в одиночных матчах всего 12 геймов и не отдали ни одной партии, превратив парную встречу в игру престижа для соперников. Теперь в финале россияне 5 декабря сыграют с Хорватией.

Прежде сборная России выигрывала Кубок Дэвиса дважды – в 2002 и 2006 годах. 15 лет назад в Москве в «Олимпийском» она в предыдущий раз и играла в финале – против Аргентины, поддержать которую приезжал легендарный Диего Марадона. Сейчас с новым поколением талантливых теннисистов, но также под руководством Шамиля Тарпищева, команда наконец-то снова дошла до финала. Матч с немцами перед его началом не выглядел легкой прогулкой – Доминик Кепфер и Ян-Леннард Штруфф в нынешнем сезоне порой демонстрировали классный теннис, к тому же у сборной Германии в распоряжении была сильная пара.

Россиянам требовалось во избежание сложностей решить все в одиночке. И тут, надо признать, опыт Тарпищева помог. Он не стал менять Рублева, не блиставшего по ходу турнира, и оказался прав. Андрей выдал свой лучший матч на Кубке-Дэвиса-2021, разгромив Кепфера 6:4, 6:0. А затем Медведев справился со Штруффом, победив 6:4, 6:4. При этом не сказать, что Даниилу выигрыш дался легко – немец здорово подавал в обеих партиях, а у россиянина по ходу второго сета пошла из носа кровь (ничего страшного, просто, по словам Медведева, из-за сухого воздуха в Мадриде у него периодически такое случается). К тому же испанские болельщики откровенно поддерживали Штруффа, что действовало Даниилу на нервы. Отыграв в заключительном гейме брейк-пойнт, после матча россиянин даже немного позволил себе подразнить публику, а в своей речи на корте отметил: «Люди, до сих пор болея против меня, не понимают, что делают мне только лучше. Это началось в 2019-м. Чтобы я проиграл, меня надо поддерживать».

Посмотрим, последует ли этому совету испанская публика в финале, где россияне выглядят фаворитами. Но опять-таки крайне важно выиграть оба одиночных поединка. Итальянцам в четвертьфинале и сербам в полуфинале этого сделать не удалось, причем важнейшие очки Хорватии приносил 23-летний Борна Годжо, занимающий только 279 место в рейтинге ATP. Но это не помешало выиграть ему на турнире все три своих одиночных встречи у сильных теннисистов – Алексея Попырина, Лоренцо Сонего и Душана Лайовича. Первый номер хорватов Марин Чилич недавно выиграл турнир в Санкт-Петербурге, но все же к началу зимы подустал, поэтому Медведев имеет прекрасные шансы на победу. Так что очень многое зависит от встречи Годжо и, скорее всего, Рублева. В случае поражения кого-то из россиян в одиночке, шансы сразу же сильно сократятся, ведь за Хорватию играет первая пара мира в составе Николы Мектича и Мате Павича.

Теннис. Кубок Дэвиса-2021. Мадрид, Испания (Hard). Финал

время начала матча - московское

5 декабря, воскресенье

Федерация тенниса России - Хорватия. Начало в 18:00

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