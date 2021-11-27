Теннис. Кубок Дэвиса-2021. Федерация тенниса России - Испания: где смотреть и что ждать

Команда Федерации тенниса России начала Кубок Дэвиса-2021 в Мадриде с неожиданно трудной победы над Эквадором. Хотя матч 27 ноября и завершился с итоговым счетом 3:0, россиянам, выставившим на встречу сильнейших игроков Даниила Медведева, Андрея Рублева и Аслана Карацева, пришлось затратить немало сил и эмоций. А уже в воскресенье 28 ноября их ждет еще более грозный соперник – действующие обладатели Кубка Дэвиса и хозяева финальной части турнира испанцы. Впрочем, не стоит забывать, что сборная Испании не смогла собрать оптимальный состав.

Прежде всего, отсутствует травмированный Рафаэль Надаль, благодаря которому Испания и выиграла Кубок Дэвиса-2019. Последние несколько месяцев Рафа восстанавливает здоровье и планирует вернуться в соревновательный режим через несколько недель на выставочном турнире в ОАЭ. Также из-за травмы мышц живота накануне Кубка Дэвиса снялся еще один очень сильный теннисист – Роберто Баутиста Агут, а восходящая звезда Карлос Алькарас, несколько недель назад выигравший ATP Next Gen Finals в Милане, заразился коронавирусом.

Понятно, что у испанцев большая скамейка запасных, но все же потери очень серьезные. Тем не менее, недооценивать сборную Испании нельзя. Во-первых, она играет дома, во-вторых – уровень оставшихся в строю игроков также очень высок. Так, нынешняя первая ракетка сборной Пабло Карреньо-Буста сейчас замыкает топ-20 рейтинга ATP, и к тому же выиграл бронзу Олимпийских игр в Пекине, обыграв по ходу турнира в Токио двух лидеров мирового рейтинга – Новака Джоковича и Медведева. Также в составе испанцев есть Альберт Рамос Виньолас (45-я ракетка мира) и ветеран Фелисиано Лопес (106-я ракетка мира), способный в отдельном взятом матче создать проблемы любому сопернику. Есть у Испании и один сильный парник – Марсель Граннолерс.

Тем не менее, испанцы испытали большие проблемы в стартовом матче со сборной Эквадором, в составе которой не было теннисистов из топ-100. Карреньо-Буста в одиночном разряде и пара в составе Карреньо-Бусты и Граннолерса выиграли свои встречи со счетом 7:6 в решающих партиях. Мало того, и россияне против Эквадора дважды доигрались до третьих сетов – Рублев в одиночке и пара Рублева и Карацева. Только Медведев не испытал особых сложностей, выиграв свою встречу у Эмилио Гомеса 6:0, 6:2. Скорее всего, именно он сыграет с Карреньо-Бустой в матче лидеров сборных, а первым из россиян на корт выйдет Рублев. Очевидно, сборная России – фаворит предстоящего поединка, победа в котором гарантирует выход в четвертьфинал с первого места. Хотя даже поражение 1:2 (как России, так и Испании) оставляет проигравшей команде неплохие шансы на попадание в четвертьфинал, как одной из двух лучших сборных из занявших вторые места.

Теннис. Кубок Дэвиса-2021. Мадрид, Испания (Hard). Групповой этап.

время начала матчей - московское

28 ноября, воскресенье

Великобритания – Чехия, Канада – Казахстан, Хорватия – Венгрия. Начало в 12:00

Германия – Австрия. Испания – Федерация тенниса России, США – Колумбия. Начало не ранее 18:00

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