Теннис. Кубок Дэвиса-2021. Четвертьфинал. Федерация тенниса России - Швеция: где смотреть и что ждать

На групповой стадии Кубка Дэвиса-2021 команда Федерации тенниса России выиграла оба матча, выбив в Мадриде действующих обладателей трофея и хозяев финального турнира из Испании и, по сути, подарив второй шанс Новаку Джоковичу и Сербии. Но были и не самые приятные сюрпризы. Теперь российским теннисистам предстоит 2 декабря четвертьфинал против Швеции.

Россияне провели два трехсетовых матча с Эквадором, а игру с Испанией и вовсе начали с сенсационного поражения Андрея Рублева от 40-летнего Фелисиано Лопеса – 6:2, 3:6, 4:6. Испанский ветеран играл и особенно подавал великолепно, заряжаясь эмоциями от публики. Даниил Медведев также испытал определенные сложности против Пабло Карреньо-Бусты, которому уступил на Олимпийских играх в Токио. Даниил уверенно взял стартовый сет, но во втором уступал 0:3 и 15:40 на своей подаче. После чего сумел включиться, взял пять геймов подряд, повел 5:3, однако не сумел подать на матч. Как следствие, все решилось на тай-брейке, к счастью, в пользу второй ракетки мира – 6:2, 7:6.

После победы Медведев сообщил, что не знает, гарантировала ли российская команда выход в четвертьфинал, но заметил – ему желательно было выигрывать в двух партиях. Действительно, в парной встрече Рублеву и Аслану Карацеву после выигрыша Даниила необходимо было взять один-единственный гейм, чтобы выйти в плей-офф со второго места. В то время, как испанцам требовалась только победа в матче. Лопес и Марсель Граннолерс начали здорово, но затем россияне перехватили инициативу и лишили Испанию четвертьфинала – 4:6, 6:2, 6:4. И заодно выручили Сербию – дружина во главе с Джоковичем вышла как одна из двух лучших вторых команд.

Микаэль Имер - первая ракетка Швеции Фото © Grant Halverson

Таким образом, россияне остались в Мадриде и теперь в заключительном четвертьфинале сразятся со второй командой группы B – Швецией. Не сказать, что шведов можно назвать топ-командой – Микаэль Имер занимает 94 место в рейтинге занимает 94 место, а его старший брат Элиас Имер – 171-й. Однако на нынешнем турнире Имер-старший пока не проиграл ни матча, одолев Стивена Диаза и Михаила Кукушкина, а Имер-младший переиграл Васека Поспишила и взял сет у Александра Бублика. Есть у шведов и неплохие парные игроки – 44-летний Роберт Линстедт, собирающийся завершать карьеру на высокой ноте, и Андре Горанссон. Но понятно, что уровень россиян заметно выше.

Хотя есть вопросы по поводу второго номера. Поражение Рублева от Лопеса подтвердило, что Андрей в концовке сезона находиться в неидеальной форме, а ведь на «скамейке» у Шамиля Тарпищева есть Карацев и Карен Хачанов. Но, возможно, одна хорошая победа, напротив, вернет Андрею уверенность.

Теннис. Кубок Дэвиса-2021. Мадрид, Испания (Hard). Четвертьфинал

время начала матчей - московское

2 декабря, четверг

Федерация тенниса России – Швеция. Начало в 18:00

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