Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2022. Квалификация: что ждать и где смотреть

Многие сильные теннисистки во главе с первой ракеткой мира Игой Швентек сыграют 15 – 16 апреля в квалификации Кубка Билли Джин Кинг, который пришел на смену Кубку Федерации. В общей сложности в финальной части сыграет десять сборных, но три уже известны заранее.

Напомним, что в 2021 году первый в истории финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг выиграла команда Федерации тенниса России. Но защищать титул она не будет, по решению Международной федерации тенниса российские и белорусские команды отстранены от командных соревнований. Таким образом, место в финальной части, которое команда ФТР гарантировала себе на правах действующего чемпиона, займет Австралия. Поскольку австралийки должны были играть квалификацию против Словакии, то и словацкая сборная получила пропуск в финальную часть. Также туда прошла без отбора Бельгия, чьим соперником по результатам жеребьевки должна была стать Беларусь.

Остальные семь игровых пар составят 14 сборных. Матчи по старой традиции будут проходить в классическом формате – 15 апреля состоятся по две одиночные встречи, а 16 апреля – еще две одиночки и пара. Естественно, все внимание привлечено к Швентек и ее подругам по сборной Польши, которым предстоит матч с Румынией. Польская сборная считается явным фаворитом, поскольку у нее также есть сильный второй номер 57-я ракетка мира Магда Линетт, в то время как румынок в отсутствие травмированной Симоны Халеп поведет 48-я ракетка мира Ирина-Камелия Бегу.

Неплохие шансы у Казахстана в домашнем матче против Германии. Команда, ведомая Еленой Рыбакиной (19-я ракетка мира) и Юлией Путинцевой (52-я) сыграет с немками во главе с 17-й ракеткой мира Ангеликой Кербер. Попробуют сотворить в Чехии сенсацию британки с Эммой Радукану (12-я) Шансы есть поскольку в Праге у хозяек не сыграют две теннисистки топ-10 Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова, а первой ракеткой сборной станет 32-я в мире Маркета Вондроушева.

Елена Рыбакина постарается вывести сборную Казахстана в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг-2022 Фото © 2021 Getty Images

Классическая битва Италии и Франции также наверняка получится интересной. У итальянок главные надежды связаны с Камилой Джорджи (30-я ракетка мира) и Ясминой Паолини (48-я), а у француженок – с Ализе Корне (34-я). Американки во главе с Джессикой Пегулой (13-я) и Элисон Риске (44-я) примут Украину без ее лидера Элины Свитолиной в составе. Латвия могла рассчитывать на успех в Канаде, однако она осталась без Алены Остапенко и Анастасии Севастовой, а у хозяек в строю Лейла Фернандес (21-я). В поединке Нидерланды – Испания на грунте фаворитом можно назвать команду гостей, пусть ее лидер Сара Соррибес-Тормо только 49-я ракетка мира.

Теннис. Женщины. Кубок Билли Джин Кинг-2022. Отборочный раунд (Billie Jean King Cup Qualifying Round)

15 – 16 апреля

Италия – Франция. Альгеро, Италия (Hard)

США – Украина. Эшвилл, США (Hard)

Чехия – Великобритания. Прага, Чехия (Clay)

Беларусь – Бельгия. Отменен. Бельгия автоматически прошла в финальную часть

Казахстан – Германия. Нур-Султан, Казахстан (Clay)

Канада – Латвия. Ванкувер, Канада (Hard)

Нидерланды – Испания. Хертогенбош (Clay)

Польша – Румыния. Радом, Польша (Hard)

Австралия и Словакия прошли в финальную часть автоматически

Расписание, состав участниц команд и результаты матчей квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2022 смотрите здесь

Прямые трансляции матчей квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2022 смотрите здесь