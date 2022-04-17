Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2022. Итоги квалификации: кто сыграет в финале

По итогам квалификации теннисного Кубка Билли Джин Кинг 2022 года определились команды-участницы финальной части этого престижнейшего женского турнира, которая намечена на 8 – 13 ноября. Не обошлось в отборочном раунде, проходившем 15 – 16 апреля, и без не самых предсказуемых результатов. В частности, сборная Казахстана довольно быстро обыграла Германию во главе с Ангеликой Кербер, а Чехия и США едва «унесли ноги» от Великобритании и Украины соответственно.

Конечно же, самым интригующим было противостояние Казахстана и Германии на грунте в Нур-Султане. Первая ракетка Германии Кербер находится в неплохой форме, к тому же в составе команды гостей была прекрасный парный игрок Лаура Зигемунд. Но Елена Рыбакина и Юлия Путинцева до решающей пары доводить встречу не стали, гарантировав себе победу уже после трех одиночных встреч. Ключевыми стали поединки Путинцевой и Рыбакиной с Кербер. Юлия обыграла Ангелику 3:6. 6:3, 6:2, а Елена – 4:6, 6:3, 7:5. Причем в решающей партии против Рыбакиной немка вела 5:3, но ее соперница при поддержке казахской публики взяла четыре очка и принесла итоговую победу своей сборной, поскольку ранее переиграла Зигемунд 6:0, 6:1.

Самыми напряженными получились встречи Чехии с Великобританией и США с Украиной. Хозяева считались в обеих парах явными фаворитами. Но хотя Маркета Вондроушева в двух матчах проиграла в сумме лишь три гейма, Эмма Радукану и Харриет Дарт взяли по матчу и все решилась в парной встрече, которую Вондроушева и Каролина Мухова выиграли у Дарт и Кэти Свон 6:1, 7:5.

Американки, в свою очередь, вели 2:0 после первого дня, не проиграв ни сета в двух встречах (хотя первую партию Элисон Риске взяла у Даяны Ястремской на тай-брейке со счетом 18:16), однако затем последовал разворот. Джессика Пегула уступила Ястремской, а Шелби Роджерс – Катерине Завацкой. Все решилось в паре, где Пегула и Азия Мухаммад справились с Ястремской и Людмилой Киченок – 7:6, 6:3.

В трех других поединках особой борьбы не получилось - Польша, Канада и Испания прошли дальше без труда. Особо отметим Игу Швентек – первая ракетка мира продлила победную серию до 19 матчей и 24 сетов, отдав во встречах с румынками Михаэлой Бузарнеску и Андреа Присакариу в сумме лишь один гейм!

Маркета Вондроушева и Каролина Мухова принесли Чехию путевку в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг-2022 Фото © 2022 Getty Images

Напомним, что действующим победителем финального турнира Кубка Билли Джин Кинг является Федерации тенниса России. Но защитить титул у нее не получится, по решению Международной федерации тенниса российские и белорусские команды отстранены от командных соревнований. Всего в финальной части выступят 12 команд. Швейцария прошла в нее как финалист прошлогоднего турнира, кроме того, путевки без отборочных матчей получили Австралия, Словакия и Бельгия. Кроме того, еще одна сборная (вероятно, хозяйка финального турнира) получит wild card.

Кубок Билли Джин Кинг-2022. Результаты квалификации

Италия – Франция – 3:1

США – Украина – 3:2

Чехия – Великобритания – 3:2

Казахстан – Германия – 3:1

Канада – Латвия – 4:0

Нидерланды – Испания - 0:4

Польша – Румыния – 4:0

Беларусь – Бельгия. Отменен. Бельгия автоматически прошла в финальную часть

Подробные результаты всех матчей квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2022 смотрите здесь

Команды-частницы финальной части: Австралия, Словакия, Швейцария, Италия, США, Чехия, Бельгия, Канада, Казахстан, Испания, Польша