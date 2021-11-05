Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021. Финал. Федерация тенниса России - Швейцария: что ждать и где смотреть

На Кубке Билли Джин Кинг-2021 в Праге команда Федерации тенниса России в тяжелом полуфинале обыграла сборную США со счетом 2:1 и теперь 6 ноября сыграет в финале со Швейцарией во главе с олимпийской чемпионкой Токио в одиночном разряде Белиндой Бенчич. Но и россиянки очень сильны, прежде всего, вариативностью состава. Так, главной героиней полуфинала во многом неожиданно стала Людмила Самсонова – формально, исходя из рейтинга, лишь пятый номер сборной.

22-летняя Самсонова – дебютантка национальной команды, она громко заявила о себе лишь в нынешнем сезоне, сенсационно выиграв титул в Берлине. На данный момент Людмила, которая в недавнем интервью Olympics, рассказала много интересного о себе и своей игре, занимает 40 место в рейтинге WTA. Но находится в очень хорошей форме. Что, само собой, заметил и капитан сборной Игорь Андреев. В матчах группового турнира против Канады и Франции Самсонова вместе с Вероникой Кудерметовой одержали две победы в парном разряде, а на полуфинал Андреев поставил Людмилу и на одиночную встречу. Не прогадал – Самсонова переиграла экс-третью ракетку мира Слоан Стивенс 1:6, 6:4, 6:3.

Вторая встреча лидеров команд Анастасии Павлюченковой и Даниэль Коллинз стала настоящим триллером – Павлюченкова упустила в первой партии шесть сетболов, был сетбол и у Коллинз, но, в итоге, именно россиянка взяла верх на тай-брейке. Однако во второй партии уже Коллинз была сильнее на тай-брейке. Сил у американки осталось больше, она победила 6:7, 7:6, 6:2 за 2 часа и 43 минуты и сравняла счет. Все решил парный матч, где Кудерметова с Самсоновой сыграли просто великолепно. Причем счет 6:3, 6:3 против дуэта Шелби Роджерс / Коко Вандервеге не должен вводить в заблуждение. Достаточно сказать, что в концовке второй партии и Кудерметова, и Самсонова удержали свои подачи со счета 0:40, поставив победную точку.

После матча Самсонова написала в «Твиттере», что этот день стал одним из самых волнующих и важных дней в жизни. Добавив, что счастлива. Но для полного счастья надо выиграть Кубок Билли Джин Кинг. Россиянки играли в финале женского командного чемпионата мира (ранее он назывался Кубок Федерации) 11 раз, одержав четыре победы. Причем последний финал был в 2015-м, а титул – и вовсе в 2008 году. Сейчас стать чемпионками на сей раз также будет непросто, поскольку швейцарки очень опасны. Бенчич – 17-я ракетка мира и за страну играет очень здорово, что показал ее успех в Токио. Жил Тайхманн – 39-я в рейтинге, но в нынешнем сезоне дошла до финала супертурнира в Цинциннати. Также в обойме швейцарской команды Виктория Голубич – 45-я ракетка мира. К тому же в паре на Играх в Токио Бенчич и Голубич завоевали серебро. По ходу Кубка Билли Джин Кинг-2021 Швейцария обыграла Германию 3:0 и Чехию 2:1 в группе, а в полуфинале победила Австралию 2:0. Тайхманн разгромила Сторм Сандерс 6:0, 6:3, а Бенчич – Айлу Томлянович 6:3, 6:2. Так что устали швейцарки явно меньше россиянок.

Впрочем, помимо Павлюченковой (12 ракетка мира) и Самсоновой у команды Федерации тенниса России могут сыграть в одиночке и другие теннисистки – Дарья Касаткина (28 ракетка мира), Кудерметова (31 ракетка мира) и Екатерина Александрова (32 ракетка мира). Силы соперниц кажутся равными, многое будет зависеть от правильности выбора капитанов.

Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021 (Billie Jean King Cup-2021). Финальная часть. Прага, Чехия (Hard). Финал. Расписание

6 ноября, суббота

Федерация тенниса России – Швейцария. Начало в 18:00 («Матч! Арена» и Sportbox.ru)

Расклады перед турниром, составы всех команд и анонс всех трансляций Кубка Билли Джин Кинг смотрите здесь

Расписание и результаты матчей смотрите здесь