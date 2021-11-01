Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021. Федерация тенниса России - Канада: что ждать и где смотреть

Благодаря мощному составу и потерям у конкуренток российские теннисистки на Кубке Билли Джин Кинг-2021 в Праге являются явными претендентками, как минимум, на выход в полуфинал. Но с учетом формата женского командного чемпионата мира, ранее называвшегося Кубком Федерации, права на ошибку у сборной Федерации тенниса России с капитаном Игорем Андреевым во главе нет. 2 ноября россиянкам, дабы сохранить шансы на выход из группы, необходимо обязательно обыграть Канаду.

Перед турниром канадки из одного из фаворитов превратились едва ли не в явных аутсайдеров. Дело в том, что лидеры сборной экс-чемпионка US Open Бьянка Андрееску и финалистка последнего открытого чемпионата США Лейла Фернандес отказались от поездки в Чехию. Таким образом, первой ракеткой стала Ребекка Марино, занимающая только 148 место в рейтинге WTA. Франсуаза Абанда и Кэрол Чжао вообще находятся только в четвертой сотне, разве что Габриэла Дабровски считается одним из лучших парных игроков мира.

Но, несмотря на более чем скромный состав, 1 ноября канадки преподнесли сенсацию – в первом матче группы обыграли действующих обладательниц трофея (чемпионок Fed Cup 2019 года) француженок 2:1. Сенсацию преподнесла Абанда, переигравшая Фиону Ферро 4:6, 6:4, 6:4. И хотя во второй встрече Ализе Корне справилась с Марино 6:4, 7:6, в паре Дабровски и Марино принесли Канаде решающее очко, переиграв Корне и Клару Бюрель 6:3, 7:6. Теперь в случае победы над россиянками канадки выйдут из группы. Но, конечно, состав у россиянок куда более мощный – Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова превосходят оппоненток в классе. И, по идее, должны не просто побеждать, а выигрывать 3:0.

Теннис. Кубок Билли Джин Кинг-2021 (Billie Jean King Cup-2021). Финальная часть. Прага, Чехия (Hard). Расписание

1 – 6 ноября

время начала матчей - московское

2 ноября, вторник

Федерация тенниса России – Канада («Матч! Арена» и Sportbox.ru), Австралия - Бельгия. Начало в 12:30

Германия - Швейцария, США – Словакия («Матч! Арена» и Sportbox.ru). Начало в 19:00

Расклады перед турниром, составы всех команд и анонс всех трансляций Кубка Билли Джин Кинг смотрите здесь

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