Теннис. Итоги турниров ATP и WTA в Майами-2022: Алькарас и Швентек – юные король и королева

Испанец Карлос Алькарас и Иги Швентек из Польши выиграли завершившийся 3 апреля 2022 года теннисный супертурнир Miami Open в Майами в категориях ATP 1000 и WTA 1000. 18-летний Карлос стал самым юным чемпионом за всю историю Masters в Майами, обыграв в финале норвежца Каспера Рууда 7:5, 6:4, а 20-летняя Швентек одолела в решающем матче японку Наоми Осаку 6:4, 6:0, выдав серию из трех титулов WTA 1000 подряд. Теперь она по праву с 4 апреля сменит на вершине рейтинга Эшли Барти, которая объявила о завершении карьеры.

О пути финалисток женского турнира в Майами мы рассказывали здесь. Казалось, что Осака сумеет навязать свой сопернице борьбу, но преимущество Швентек по ходу финала было, надо признать, колоссальным. Olympics вел онлайн-трансляцию женского финала, который получился односторонним. Если в первых геймах Наоми еще выручала подача, то затем преимущество Иги в подвижности и стабильности на задней линии выглядело совсем очевидным.

Примечательно, что Швентек стала четвертой и самой юной теннисисткой в истории, которой удался так называемый Sunshine Double – титулы в Индиан-Уэллс и в Майами в течение одного года. Прежде это удавалось лишь Штеффи Граф (1994 и 1996), Ким Клийстерс (2005) и Виктории Азаренко (2016). «Это честь стать в один ряд с такими прекрасными теннисистками. Несколько лет я об этом и не мечтала. Знала, что будет тяжело выиграть два турнира подряд, поэтому просто продвигалась от матча к матчу», - приводит слова Иги официальный сайт WTA. Кстати, польская теннисистка, победившая в конце февраля в Дохе, стала третьей после Серены Уильямс (2003) и Каролин Возняцки (2010) теннисисткой, выигравшей три турнира WTA 1000 подряд. Теперь она с большим, около 1700 очков, преимуществом возглавит женский рейтинг.

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA

Алькарас впечатлил в Майами многих, в возрасте 18 лет 333 дней он стал самым юным за 37-летнюю историю мужского турнира, превзойдя достижение Новака Джоковича. Кроме того, одержав дебютную победу на Masters, он вошел в топ-3 самых юных чемпионов турниров данной серии вслед за Майклом Чангом (1990) и Рафаэлем Надалем (2005). О раскладах перед финалом мы рассказывали здесь, а онлайн-трансляцию решающего матча против Рууда смотрите здесь. Кстати, Каспер вел в стартовой партии 4:1, однако затем проиграл девять из последующих десяти геймов.

Благодаря этому успеху Алькарас поднимется на рекордное для себя 11 место в рейтинге ATP, а в чемпионской гонке 2022 года займет вторую строчку, опередив Даниила Медведева, который вылетел в Майами в четвертьфинале от Хуберта Хуркача и не смог перехватить у Джоковича обратно лидерство в рейтинге ATP. Из-за операции на грыже теперь Даниил пропустит, как минимум, месяц. Также не меньше месяца будет на больничном и лидер чемпионской гонки Надаль, пропускавший турнир в Майами.

Сетки и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP