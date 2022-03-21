Теннис. Итоги турниров ATP и WTA в Индиан-Уэллс-2022: сенсационный Фриц, неуязвимая Швентек

Победами американца Тейлора Фрица и Иги Швентек из Польши завершился в ночь с 20 на 21 марта 2022 года теннисный супертурнир BNP Paribas Open в Индиан-Уэллс в категориях WTA 1000 и ATP 1000. Для 20-летней Швентек, обыгравшей в финале Марию Саккари из Греции 6:4, 6:1, этот титул стал пятым в карьере. 24-летний Фриц, одержавший сенсационную победу над испанцем Рафаэлем Надалем 6:3, 7:6, выиграл всего лишь свой второй турнир ATP.

О пути финалисток женского турнира мы рассказывали здесь. В итоге, Швентек и Саккари играли всего час и 20 минут, польская теннисистка выиграла этот финал с точно таким же счетом, как и решающий матч «Ролан Гаррос» у американки Софии Кенин в 2020 году. Ига одержала 11-ю победу подряд в нынешнем сезоне, причем все на турнирах WTA 1000, сделав впечатляющий дубль в Дохе и Индиан-Уэллс.

«Не думала, что способна выиграть два таких турнира подряд. Уверена, тяжелая работа начала приносить плоды», - приводит официальный сайт WTA слова Швентек. Примечательно, что в финалах Швентек почти идеально – она выиграла пять из шести своих титульных матчей. Благодаря нынешнему успеху она возглавила чемпионскую гонку, опередив Эшли Барти. Австралийка после победы на домашнем Australian Open взяла паузу в карьере, пропустит она и стартующий буквально через несколько дней турнир в Майами. Пока лидерству Барти в рейтинге WTA ничего не угрожает, однако Швентек, судя по ее возросшему уровню мастерства, способна бросить вызов. Пока же Ига впервые поднялась на второе место в рейтинге WTA, пусть ее отставание от Эшли и составляет более 2000 очков.

Сетки, результаты и расписание по дням смотрите на страничке турнира на сайте WTA

Фриц прежде никогда не доходил до финалов столь крупных соревнований. Мало того, американец свой первый и единственный до матча с Надалем титул выиграл в 2019 году – на траве в Истбурне. О том, как он и Рафа шли к финалу в Индиан-Уэллс, смотрите здесь. Но понятно, что Тейлор в решающем противостоянии считался темной лошадкой, фаворитом был испанец, выигравший в этом году все свои 20 матчей. Однако даже такие впечатляющие серии когда-нибудь заканчиваются.

Надаль боролся, но его подвели в том числе проблемы со здоровьем. По ходу матча Рафа часто обращался за медицинской помощью из-за боли в ребрах, он не мог нормально дышать. Пусть и продолжал сражаться, несмотря на обескураживающее начало встречи 0:4. Теперь в статусе лидера чемпионской гонки и третьей ракетки мира Надалю предстоит восстановление к грунтовому сезону – турнир в Майами он собрался пропустить даже до своего очередного повреждения. Впрочем, при всех сложностях Рафы игра Фрица на турнире заслуживает всяческих похвал, особенно подача и удар справа. Тейлор поднялся на рекордное для себя 13 место в рейтинге ATP и стал третьим в чемпионской гонке.

Сетки и расписание мужского турнира по дням смотрите на страничке турнира на сайте ATP