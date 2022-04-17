Теннис. Итоги Masters в Монте-Карло-2022: Циципас идет по стопам Борга и Надаля

Выиграть теннисный турнир серии Masters уже само по себе очень непросто, а защитить титул и вовсе удается немногим. Стефаносу Циципасу в 2022 году в Монте-Карло это удалось – в финале 17 апреля он обыграл Алехандро Давидовича Фокину 6:3, 7:6 и стал одним из немногих чемпионов Монте-Карло, которые выиграли, как минимум, дважды подряд.

Olympics вел прямую трансляцию финального матча мужского супертурнира в Монте-Карло

Результаты и видео Masters в Монте-Карло-2022 смотрите здесь

Никола Пьетранджели, Илие Настасе, Бьорн Борг, Томас Мустер, Хуан-Карлос Ферреро и Рафаэль Надаль – за всю более чем полувековую историю этих соревнований только шестерым игрокам удавалось то, что сейчас сделал Стефанос. Правда, Надалю принадлежит куда более внушительный рекорд – он первенствовал в Монако восемь раз подряд, а затем, после трехлетнего перерыва выиграл еще три титула. Но в нынешнем сезоне Рафа в Монте-Карло не приехал – он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в Индиан-Уэллс.

Зато в Монте-Карло прибыл Новак Джокович, однако первой ракетке мира явно не хватило игровой практики. К тому же он сразу же нарвался на очень хорошо готового Давидовича Фокину, в итоге, дошедшего до финала. Для 22-летнего Алехандро этот финал вообще стал первым на уровне ATP. 23-летний Циципас сыграл в Монте-Карло уже свой 19-й финал на уровне ATP с учетом итогового ATP Finals в 2017-м. Греческий теннисист с русскими корнями завоевал восьмой титул. И второй раз победил на Masters. Как можно догадаться, обе победы одержаны в Монте-Карло. В 2021 году Стефанос в двух партиях справился с Андреем Рублевым, в 2022-м – с Давидовичем Фокиной.

Только что Стефанос Циципас защитил свой чемпионский титул в Монте-Карло Фото © Getty Images

Нельзя сказать, что финал получился односторонним. Нет, Алехандро сопротивлялся достойно, он первым сделал брейк в матче, пусть потом и проиграл семь из восьми следующих геймов. Тем не менее, испанец сравнял счет во втором сете с 0:2, затем не позволил Циципасу подать на матч. И уступил вторую и заключительную партию только на тай-брейке. Однозначно для него эта неделя в Монте-Карло стала прорывной – он должен подняться на рекордную для себя 27-ю строчку рейтинга ATP с конца первой полусотни.

В свою очередь Циципас в рейтинге удержал свою пятую строчку, защитив 1000 очков. А в чемпионской гонке Стефанос и вовсе поднялся на второе место позади лишь Надаля. Но самое важное, он вновь почувствовал вкус побед на турнирах ATP, завоевав титул впервые с мая 2021 года, когда первенствовал на скромном ATP 250 в Лионе. На пути к второму подряд триумфу в Монте-Карло Стефанос проявил удивительные бойцовские качества, отыгравшись с 0:4 в решающем сете четвертьфинала у Диего Шварцмана. А в полуфинале принципиальному сопернику Александру Звереву отдал всего шесть геймов. Всего же по ходу турнира Циципас проиграл лишь одну партию – как раз Шварцману.

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