Теннис. Итоги Кубка Дэвиса 2022: канадские друзья творят историю!

Победой сборной Канады завершился в Малаге» «Финал восьми» Кубка Дэвиса 2022 года по теннису. В финальном матче канадцы уверенно, не уступив ни одного сета, обыграли австралийцев. Таким образом, они сделали победный дубль в уходящем году – в январе они завоевали ATP Cup, а в ноябре стали обладателями Серебряной салатницы. Причем Кубок Дэвиса Канада завоевала впервые в истории турнира, начавшейся в далеком 1900-м году.

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Оже-Альяссим и Шаповалов не проиграли австралийцам в финале ни сета

До этого момента обладателями Кубка Дэвиса становились команды из всего-навсего 15 стран. Австралия в этом списке с 28 трофеями занимала второе место после США, а вот Канада отсутствовала. Поскольку ее высшим достижением оставался финал 2019 года, когда Денис Шаповалов и Васек Поспишил сыграли феноменально и только в решающем матче уступили Испании во главе с самим Рафаэлем Надалем.

На сей раз три года спустя к Шаповалову и Поспишилу добавился Феликс Оже-Альяссим. Феликс дебютировал в сборной как раз в 2019-м, но тогда по уровню игры он заметно уступал своему другу и почти ровеснику (разница между ними чуть больше года в пользу Дениса). На сей раз Оже-Альяссим подошел к «Финалу восьми» Кубка Дэвиса в статусе шестой ракетки мира и лидера канадской сборной. И, надо признать, статус этот оправдал – выиграл все три одиночных матча, а также решающую парную игру вместе с Поспишилем в полуфинале против Италии. Также благодаря паре (тогда играл дуэт Поспишила и Шаповалова) прошли Германию, а в финале борьбы не получилось. Шаповалов обыграл Танаси Коккинакиса 6:2, 6:4, а Оже-Альяссим справился с Алексом де Минауром 6:3, 6:4. Историческое для Канады достижение было добыто довольно просто и буднично. Но это только на первый взгляд. Понятно, что внутри канадцев во время встречи бушевали эмоции.