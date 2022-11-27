Теннис. Итоги Кубка Дэвиса 2022: канадские друзья творят историю!

Сборная Канады по теннису впервые выиграла Кубок Дэвиса
Победой сборной Канады завершился в Малаге» «Финал восьми» Кубка Дэвиса 2022 года по теннису. В финальном матче канадцы уверенно, не уступив ни одного сета, обыграли австралийцев. Таким образом, они сделали победный дубль в уходящем году – в январе они завоевали ATP Cup, а в ноябре стали обладателями Серебряной салатницы. Причем Кубок Дэвиса Канада завоевала впервые в истории турнира, начавшейся в далеком 1900-м году.
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До этого момента обладателями Кубка Дэвиса становились команды из всего-навсего 15 стран. Австралия в этом списке с 28 трофеями занимала второе место после США, а вот Канада отсутствовала. Поскольку ее высшим достижением оставался финал 2019 года, когда Денис Шаповалов и Васек Поспишил сыграли феноменально и только в решающем матче уступили Испании во главе с самим Рафаэлем Надалем.
На сей раз три года спустя к Шаповалову и Поспишилу добавился Феликс Оже-Альяссим. Феликс дебютировал в сборной как раз в 2019-м, но тогда по уровню игры он заметно уступал своему другу и почти ровеснику (разница между ними чуть больше года в пользу Дениса). На сей раз Оже-Альяссим подошел к «Финалу восьми» Кубка Дэвиса в статусе шестой ракетки мира и лидера канадской сборной. И, надо признать, статус этот оправдал – выиграл все три одиночных матча, а также решающую парную игру вместе с Поспишилем в полуфинале против Италии. Также благодаря паре (тогда играл дуэт Поспишила и Шаповалова) прошли Германию, а в финале борьбы не получилось. Шаповалов обыграл Танаси Коккинакиса 6:2, 6:4, а Оже-Альяссим справился с Алексом де Минауром 6:3, 6:4. Историческое для Канады достижение было добыто довольно просто и буднично. Но это только на первый взгляд. Понятно, что внутри канадцев во время встречи бушевали эмоции.
«Наши нынешние эмоции очень сложно описать. Мы с Денисом росли вместе и вместе мечтали о победе в Кубке Дэвиса. Это великий момент для меня лично и для всей нашей страны!», - приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт Кубка Дэвиса. Шаповалов с ним полностью согласен: «Когда мы с Феликсом были юниорами, то смотрели на Поспишила, Милоша Раонича, Даниэля Нестора, игравших в Кубке Дэвиса. Мы очень хотели тоже выступать за сборную Канады и, возможно, когда-нибудь завоевать Кубок Дэвиса. В 2019-м после поражения в финале я чувствовал себя опустошенном, но из-за этого трофей стал еще желаннее». А Поспишил добавил, что победа была бы невозможна без командной химии, а его товарищи по сборной 22-летний Оже-Альяссим и 23-летний Шаповалов доказали, что они больше не являются детьми, а стали серьезной силой в теннисе.
Примечательно, что сборная Канада стала второй и, вероятно, последней командой, сделавшей дубль из ATP Cup и Кубка Дэвиса после россиян в 2021 году. Почему последней? Дело в том, что чисто мужской ATP Cup с сезона-2023 заменит новый смешанный (с участием мужчин и женщин) командный супертурнир United Cup, который пройдет в Австралии в конце декабря – начале января.
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