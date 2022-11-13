Теннис. Итоги Кубка Билли Джин Кинг 2022: Бенчич привела Швейцарию к дебютной победе

Уверенной победой женской теннисной сборной Швейцарии завершился 13 ноября в Глазго 2022 года финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг. Олимпийская чемпионка Игр в Токио в одиночном разряде Белинда Бенчич и ее подруги по команде выиграли все четыре матча, причем сделали это досрочно, не уступив ни в одной одиночной встречи. В финале также со счетом 2:0 швейцарки переиграли Австралию, впервые (с учетом Кубка Федерации) в своей истории завоевав престижный командный трофей.

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Швейцария в прошлом году дошла на Кубке Билли Джин Кинг до финала, однако уступила в решающем матче команде Федерации тенниса России. На сей раз российские и белорусские теннисистки были отстранены от участия в турнирах сборных, но серьезных соперниц у швейцарок и без того хватало. В частности, в группе им пришлось преодолевать сопротивление Италии и Канады. Но все получилось неожиданно просто. Бенчич подошла к Кубку Билли Джин Кинг в великолепной форме, не оставляя соперницам шансов. Итальянку Жасмин Паолини и канадку Лейлу Фернандес она обыграла в двух партиях. Важные очки принесли Жил Тайхманн с Викторией Голубич, чередовавшиеся на втором номере в одиночке.

В плей-офф оппонентки Швейцарии были еще сильнее. Особенно, мощная сборная Чехии, пусть и без травмированной Барборы Крейчиковой, с большим количеством классных теннисисток в составе. Однако большие возможности для ротации сыграли с чешками злую шутку. В суперматче за выход в полуфинал против США (с точки зрения рейтинга именно американки даже без выбывшей в последний момент Джессики Пегулы считались в Глазго претендентками на трофей № 1) победу Чехии принесли Маркета Вондроушова и Катерина Синякова, но против Швейцарии капитан команды Петер Пала решил выставить в одиночке Каролину Мухову и Каролину Плишкову. И не угадал – Голубич победила Мухову, а Бенчич – Плишкову.

Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич принесла сборной Швейцарии победное очко в финале Кубка Билли Джин Кинг Фото © 2022 Getty Images

В финальном матче соперницами швейцарок стали австралийки, которые для многих неожиданно добрались до решающего матча. Австралия выиграла не самую сильную группу с Бельгией и Словакией, после чего в полуфинале одолела сенсационную Великобританию. Отметим, что британки в стартовом матче в группе уступили Казахстану. Однако затем Елена Рыбакина и ее подруги проиграли Испании, а испанки затем, в свою очередь, разгромно 0:3 уступили Великобритании. Как бы то ни было, в матче с Австралией многоопытный швейцарский капитан Хайнц Гюнтхард, работавший в качестве тренера со Штеффи Граф, Дженнифер Каприати и Аной Иванович, вновь угадал с составом. В него вернулась Тайманн, победившая 6:3, 4:6, 6:3 Сторм Сандерс, а Бенчич не оставила шансов Айле Томлянович (6:2, 6:1).

«В прошлом году мы проиграли в финале, и это разбило мне сердце. Не помню, чтобы когда-либо еще я так много рыдала. Но тогда в раздевалке Жил подошла ко мне и сказала, что в 2022-м мы обязательно победим. И мы сделали это! Невероятна этим горда! Мы будем помнить наше выступление в Глазго всю оставшуюся жизнь!» - приводит слова Бенчич официальный сайт Кубка Билли Джин Кинг.