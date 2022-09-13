Теннис. История Кубка Дэвиса. Охота за «Серебряной салатницей»

При всей важности индивидуальных теннисных успехов, командный Кубок Дэвиса вот уже более 100 лет сохраняет свой престиж и шарм. Ведь в Кубке Дэвиса, как и на Олимпийских играх, теннисисты играют не только и не столько за себя, а за свои национальные сборные. Неудивительно, что легендарные Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и другие современные звезды высоко ценят победы в Кубке Дэвиса, впервые проведенном еще в 1900 году.

В 1899 году студент Гарварда Дуайт Дэвис вместе с другими теннисными энтузиастами стал инициатором международного командного турнира, который получил название Международный Кубок вызова. Он же и приобрел главный приз – «Серебряную салатницу», которая и стала символом этих соревнований. В первом матче, состоявшемся на травяных кортах в Бостоне с 8 по 10 августа 1900-го, Дэвис, Холкомб Уорд и Малкольм Уитмен, обыграли сборную Великобританию 3:0. После смерти в 1945-м Дуайта, который сделал в США политическую карьеру, соревнования официально получили название Кубок Дэвиса.

Примечательно, что вплоть до 1972 года Кубок Дэвиса проводился по системе, в которой действующий чемпион играл с лучшим из соперников, бросивших ему вызов. Как в шахматах, где чемпион играет с победителем турнира претендентов. Довольно быстро в противостояние США и Великобритании начали вмешиваться другие сборные – в 1904-м в игру включились Бельгия и Франция, с 1905 года за победу начала сражаться Австралазия – объединенная команда Австралии и Новой Зеландии. Причем Австралазия, перехватив Кубок у британцев и американцев, с 1907 по 1911 годы никому его не отдавала.

Вообще конфигурация турнира приводила к тому, что лучшие сборные подолгу сохраняли свое лидерство. Американцы в двадцатые годы двадцатого века побеждали рекордные семь раз подряд, затем их на шесть лет сменили знаменитые французские «мушкетеры», следующие четыре года доминировали британцы. Но достижение австралийцев, выигравших с 1950 по 1967 годы 15 Кубков Дэвиса из 18 при трех финалах, похоже, не перекроет никто. Одной из главных звезд доминирующей австралийской команды был легендарный Род Лейвер – пятикратный обладатель Кубка Дэвиса.

Рафаэль Надаль не раз приводил сборную Испании к победе в Кубке Дэвиса Фото © 2009 Getty Images

С 1972 года действующий чемпион стал играть в турнире с выбыванием на общих основаниях, что вскоре привело к победам новых команд, а не только «большой четверки» - США, Великобритании, Австралии/ Австралазии и Франции. С 1981 года появилась Мировая группа с 16 лучшими сборными и зональными отборочными турнирами для остальных. Тай-бреки в матчах вели в 1989 году, но до 2016 года пятые сеты игрались до разницы в два гейма. Что частенько приводило к рекордным по времени играм. Кстати, о самых продолжительных матчах в истории тенниса читайте здесь.

С 2019 года изменился формат матчей. Привычную структуру, где в первый день встречаются «крест на крест» первые и вторые номера сборных, во второй – играется пара, а в третий – вторые номера и лидеры разбираются в одиночках между собой, сократился – теперь в один день играют вторые номера, лидеры команд, а также пары. В 2019 и 2021 годах 18 сборных оспаривали Кубок в одном финальном турнире, с 2022 года групповой турнир и плей-офф разделяют два месяца. Рекордсменом по числу побед в Кубке Дэвиса является сборная США, 32 раза завоевывавшая Серебряную салатницу. Правда, в последний раз американцы побеждали в 2007 году. Всего же Кубок Дэвиса покорялся 15 сборным.