Теннис. Финал Кубка Дэвиса 2022: расписание и составы команд

С 13 по 18 сентября в Болонье, Валенсии, Гамбурге и Глазго пройдет групповой этап финала Кубка Дэвиса-2022 с участием 16 теннисных сборных. Olympics приводит расписание матчей и составы участвующих команд

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Расписание | Кубок Дэвиса — 2022

Время начала матчей московское (GMT +3).

Групповой этап (13–18 сентября)

Группа A (Болонья, Италия)

Хорватия: Борна Чорич, Борна Годжо, Нино Сердалушич, Мат Павич, Никола Мектич

Италия: Янник Синнер, Маттео Берреттини, Лоренцо Музетти, Фабио Фоньини, Симоне Болелли

Аргентина: Диего Шварцман, Франсиско Серундоло, Себастьян Баэс, Орасибо Себаллос, Максимо Гонсалес

Швеция: Микаэль Имер, Элиас Имер, Драгос Николае Мадерас, Джонатан Мирдха, Андре Горанссон

13 сентября . Аргентина – Швеция. Начало в 16:00

. Аргентина – Швеция. Начало в 16:00 14 сентября . Хорватия – Италия. Начало в 16:00

. Хорватия – Италия. Начало в 16:00 15 сентября . Хорватия – Швеция. Начало в 16:00

. Хорватия – Швеция. Начало в 16:00 16 сентября . Италия – Аргентина. Начало в 16:00

. Италия – Аргентина. Начало в 16:00 17 сентября . Хорватия – Аргентина. Начало в 16:00

. Хорватия – Аргентина. Начало в 16:00 18 сентября. Италия – Швеция. Начало в 16:00

Группа B (Валенсия, Испания)

Испания: Карлос Алькарас, Роберто Баутиста-Агут, Альберт Рамос-Виньолас, Педро Мартинес, Марсель Граноллерс

Канада: Феликс Оже-Альяссим, Вашек Поспишил, Алексис Галарну, Габрэль Диалло

Сербия: Миомир Кецманович, Филип Краинович, Ласло Джере, Душан Лайович, Никола Чачич

Республика Корея: Квон Сон Ву, Хон Сон Чан, Нам Джисун, Сон Минкью

13 сентября . Канада – Республика Корея. Начало в 17:00

. Канада – Республика Корея. Начало в 17:00 14 сентября . Испания – Сербия. Начало в 17:00

. Испания – Сербия. Начало в 17:00 15 сентября . Сербия – Республика Корея. Начало в 17:00

. Сербия – Республика Корея. Начало в 17:00 16 сентября . Испания – Канада. Начало в 17:00

. Испания – Канада. Начало в 17:00 17 сентября . Канада – Сербия. Начало в 17:00

. Канада – Сербия. Начало в 17:00 18 сентября. Испания – Республика Корея. Начало в 17:00

Группа C (Гамбург, Германия)

Франция: Адриан Маннарино, Бенжамин Бонзи, Артур Риндеркнех, Ришар Гаске, Николя Маю

Германия: Оскар Отте, Ян-Леннард Штруфф, Яник Ханфманн, Тим Пуэтц, Кевин Кравиц

Бельгия: Давид Гоффен, Зизу Бергс, Михаэль Гиртц, Сандер Жиль, Йоран Флиген

Австралия: Алекс де Минаур, Танаси Коккинакис, Джейсон Кублер, Мэттью Эбден, Макс Перселл

13 сентября. Бельгия – Австралия. Начало в 15:00

Бельгия – Австралия. Начало в 15:00 14 сентября. Франция – Германия. Начало в 15:00

Франция – Германия. Начало в 15:00 15 сентября. Франция – Австралия. Начало в 15:00

Франция – Австралия. Начало в 15:00 16 сентября. Германия – Бельгия. Начало в 15:00

Германия – Бельгия. Начало в 15:00 17 сентября. Франция – Бельгия. Начало в 15:00

Франция – Бельгия. Начало в 15:00 18 сентября. Германия – Австралия. Начало в 15:00

Группа D (Глазго, Великобритания)

США: Тейлор Фриц, Томми Пол, Джек Сок, Раджив Рам

Великобритания: Кэмерон Норри, Дэниел Эванс, Энди Маррей, Ник Скупски, Джо Солсбери

Казахстан: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Андрей Голубев

Нидерланды: Ботик ван де Зандшульп, Талон Грикспур, Тим ван Рейтховен, Весле Колхоф, Матвее Миддлкоп

13 сентября . Казахстан – Нидерланды. Начало в 18:00

. Казахстан – Нидерланды. Начало в 18:00 14 сентября . США – Великобритания. Начало в 18:00

. США – Великобритания. Начало в 18:00 15 сентября . США – Казахстан. Начало в 18:00

. США – Казахстан. Начало в 18:00 16 сентября . Великобритания – Нидерланды. Начало в 17:00

. Великобритания – Нидерланды. Начало в 17:00 17 сентября. США – Нидерланды. Начало в 16:00

США – Нидерланды. Начало в 16:00 18 сентября. Великобритания – Казахстан. Начало в 16:00

Плей-офф (22 – 27 ноября)

Малага, Испания

Четвертьфиналы

22 ноября. Победитель группы D – второе место в группе C. Начало в 18:00

Победитель группы D – второе место в группе C. Начало в 18:00 23 ноября. Победитель группы B – второе место в группе А. Начало в 18:00

Победитель группы B – второе место в группе А. Начало в 18:00 24 ноября . Победитель группы A – второе место в группе D. Начало в 12:00

. Победитель группы A – второе место в группе D. Начало в 12:00 24 ноября. Победитель группы C – второе место в группе B. Начало в 18:00

Полуфиналы

25 ноября. Победители 1 и 2 четвертьфиналов. Начало в 18:00

Победители 1 и 2 четвертьфиналов. Начало в 18:00 26 ноября. Победители 3 и 4 четвертьфиналов. Начало в 13:00

Финал

27 ноября. Начало в 15:00

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