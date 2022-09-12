Теннис. Финал Кубка Дэвиса 2022: расписание и составы команд

С 13 по 18 сентября в Болонье, Валенсии, Гамбурге и Глазго пройдет групповой этап финала Кубка Дэвиса-2022 с участием 16 теннисных сборных. Olympics приводит расписание матчей и составы участвующих команд
ПО ТЕМЕ:
- Кубок Дэвиса-2022: новый формат, состав групп, расписание, где пройдет
- Финал Кубка Дэвиса 2022: звезды и шансы на плей-офф
- История Кубка Дэвиса. Охота за «Серебряной салатницей»
Расписание | Кубок Дэвиса — 2022
Время начала матчей московское (GMT +3).
Групповой этап (13–18 сентября)
Группа A (Болонья, Италия)
Хорватия: Борна Чорич, Борна Годжо, Нино Сердалушич, Мат Павич, Никола Мектич
Италия: Янник Синнер, Маттео Берреттини, Лоренцо Музетти, Фабио Фоньини, Симоне Болелли
Аргентина: Диего Шварцман, Франсиско Серундоло, Себастьян Баэс, Орасибо Себаллос, Максимо Гонсалес
Швеция: Микаэль Имер, Элиас Имер, Драгос Николае Мадерас, Джонатан Мирдха, Андре Горанссон
- 13 сентября. Аргентина – Швеция. Начало в 16:00
- 14 сентября. Хорватия – Италия. Начало в 16:00
- 15 сентября. Хорватия – Швеция. Начало в 16:00
- 16 сентября. Италия – Аргентина. Начало в 16:00
- 17 сентября. Хорватия – Аргентина. Начало в 16:00
- 18 сентября. Италия – Швеция. Начало в 16:00
Группа B (Валенсия, Испания)
Испания: Карлос Алькарас, Роберто Баутиста-Агут, Альберт Рамос-Виньолас, Педро Мартинес, Марсель Граноллерс
Канада: Феликс Оже-Альяссим, Вашек Поспишил, Алексис Галарну, Габрэль Диалло
Сербия: Миомир Кецманович, Филип Краинович, Ласло Джере, Душан Лайович, Никола Чачич
Республика Корея: Квон Сон Ву, Хон Сон Чан, Нам Джисун, Сон Минкью
- 13 сентября. Канада – Республика Корея. Начало в 17:00
- 14 сентября. Испания – Сербия. Начало в 17:00
- 15 сентября. Сербия – Республика Корея. Начало в 17:00
- 16 сентября. Испания – Канада. Начало в 17:00
- 17 сентября. Канада – Сербия. Начало в 17:00
- 18 сентября. Испания – Республика Корея. Начало в 17:00
Группа C (Гамбург, Германия)
Франция: Адриан Маннарино, Бенжамин Бонзи, Артур Риндеркнех, Ришар Гаске, Николя Маю
Германия: Оскар Отте, Ян-Леннард Штруфф, Яник Ханфманн, Тим Пуэтц, Кевин Кравиц
Бельгия: Давид Гоффен, Зизу Бергс, Михаэль Гиртц, Сандер Жиль, Йоран Флиген
Австралия: Алекс де Минаур, Танаси Коккинакис, Джейсон Кублер, Мэттью Эбден, Макс Перселл
- 13 сентября. Бельгия – Австралия. Начало в 15:00
- 14 сентября. Франция – Германия. Начало в 15:00
- 15 сентября. Франция – Австралия. Начало в 15:00
- 16 сентября. Германия – Бельгия. Начало в 15:00
- 17 сентября. Франция – Бельгия. Начало в 15:00
- 18 сентября. Германия – Австралия. Начало в 15:00
Группа D (Глазго, Великобритания)
США: Тейлор Фриц, Томми Пол, Джек Сок, Раджив Рам
Великобритания: Кэмерон Норри, Дэниел Эванс, Энди Маррей, Ник Скупски, Джо Солсбери
Казахстан: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Андрей Голубев
Нидерланды: Ботик ван де Зандшульп, Талон Грикспур, Тим ван Рейтховен, Весле Колхоф, Матвее Миддлкоп
- 13 сентября. Казахстан – Нидерланды. Начало в 18:00
- 14 сентября. США – Великобритания. Начало в 18:00
- 15 сентября. США – Казахстан. Начало в 18:00
- 16 сентября. Великобритания – Нидерланды. Начало в 17:00
- 17 сентября. США – Нидерланды. Начало в 16:00
- 18 сентября. Великобритания – Казахстан. Начало в 16:00
Плей-офф (22 – 27 ноября)
Малага, Испания
Четвертьфиналы
- 22 ноября. Победитель группы D – второе место в группе C. Начало в 18:00
- 23 ноября. Победитель группы B – второе место в группе А. Начало в 18:00
- 24 ноября. Победитель группы A – второе место в группе D. Начало в 12:00
- 24 ноября. Победитель группы C – второе место в группе B. Начало в 18:00
Полуфиналы
- 25 ноября. Победители 1 и 2 четвертьфиналов. Начало в 18:00
- 26 ноября. Победители 3 и 4 четвертьфиналов. Начало в 13:00
Финал
- 27 ноября. Начало в 15:00
Все результаты и видео Кубка Дэвиса-2021 смотрите здесь