Теннис. Финал Кубка Дэвиса 2022: расписание и составы команд

Расписание и участники финальной части Кубка Дэвиса 2022

Автор: Сергей Подушкин
Теннис
Фото © 2022 Getty Images

С 13 по 18 сентября в Болонье, Валенсии, Гамбурге и Глазго пройдет групповой этап финала Кубка Дэвиса-2022 с участием 16 теннисных сборных. Olympics приводит расписание матчей и составы участвующих команд

ПО ТЕМЕ:

Расписание | Кубок Дэвиса — 2022

Время начала матчей московское (GMT +3).

Групповой этап (13–18 сентября)

Группа A (Болонья, Италия)

Хорватия: Борна Чорич, Борна Годжо, Нино Сердалушич, Мат Павич, Никола Мектич

Италия: Янник Синнер, Маттео Берреттини, Лоренцо Музетти, Фабио Фоньини, Симоне Болелли

Аргентина: Диего Шварцман, Франсиско Серундоло, Себастьян Баэс, Орасибо Себаллос, Максимо Гонсалес

Швеция: Микаэль Имер, Элиас Имер, Драгос Николае Мадерас, Джонатан Мирдха, Андре Горанссон

  • 13 сентября. Аргентина – Швеция. Начало в 16:00
  • 14 сентября. Хорватия – Италия. Начало в 16:00
  • 15 сентября. Хорватия – Швеция. Начало в 16:00
  • 16 сентября. Италия – Аргентина. Начало в 16:00
  • 17 сентября. Хорватия – Аргентина. Начало в 16:00
  • 18 сентября. Италия – Швеция. Начало в 16:00

Группа B (Валенсия, Испания)

Испания: Карлос Алькарас, Роберто Баутиста-Агут, Альберт Рамос-Виньолас, Педро Мартинес, Марсель Граноллерс

Канада: Феликс Оже-Альяссим, Вашек Поспишил, Алексис Галарну, Габрэль Диалло

Сербия: Миомир Кецманович, Филип Краинович, Ласло Джере, Душан Лайович, Никола Чачич

Республика Корея: Квон Сон Ву, Хон Сон Чан, Нам Джисун, Сон Минкью

  • 13 сентября. Канада – Республика Корея. Начало в 17:00
  • 14 сентября. Испания – Сербия. Начало в 17:00
  • 15 сентября. Сербия – Республика Корея. Начало в 17:00
  • 16 сентября. Испания – Канада. Начало в 17:00
  • 17 сентября. Канада – Сербия. Начало в 17:00
  • 18 сентября. Испания – Республика Корея. Начало в 17:00

Группа C (Гамбург, Германия)

Франция: Адриан Маннарино, Бенжамин Бонзи, Артур Риндеркнех, Ришар Гаске, Николя Маю

Германия: Оскар Отте, Ян-Леннард Штруфф, Яник Ханфманн, Тим Пуэтц, Кевин Кравиц

Бельгия: Давид Гоффен, Зизу Бергс, Михаэль Гиртц, Сандер Жиль, Йоран Флиген

Австралия: Алекс де Минаур, Танаси Коккинакис, Джейсон Кублер, Мэттью Эбден, Макс Перселл

  • 13 сентября. Бельгия – Австралия. Начало в 15:00
  • 14 сентября. Франция – Германия. Начало в 15:00
  • 15 сентября. Франция – Австралия. Начало в 15:00
  • 16 сентября. Германия – Бельгия. Начало в 15:00
  • 17 сентября. Франция – Бельгия. Начало в 15:00
  • 18 сентября. Германия – Австралия. Начало в 15:00

Группа D (Глазго, Великобритания)

США: Тейлор Фриц, Томми Пол, Джек Сок, Раджив Рам

Великобритания: Кэмерон Норри, Дэниел Эванс, Энди Маррей, Ник Скупски, Джо Солсбери

Казахстан: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко, Александр Недовесов, Андрей Голубев

Нидерланды: Ботик ван де Зандшульп, Талон Грикспур, Тим ван Рейтховен, Весле Колхоф, Матвее Миддлкоп

  • 13 сентября. Казахстан – Нидерланды. Начало в 18:00
  • 14 сентября. США – Великобритания. Начало в 18:00
  • 15 сентября. США – Казахстан. Начало в 18:00
  • 16 сентября. Великобритания – Нидерланды. Начало в 17:00
  • 17 сентября. США – Нидерланды. Начало в 16:00
  • 18 сентября. Великобритания – Казахстан. Начало в 16:00

Плей-офф (22 – 27 ноября)

Малага, Испания

Четвертьфиналы

  • 22 ноября. Победитель группы D – второе место в группе C. Начало в 18:00
  • 23 ноября. Победитель группы B – второе место в группе А. Начало в 18:00
  • 24 ноября. Победитель группы A – второе место в группе D. Начало в 12:00
  • 24 ноября. Победитель группы C – второе место в группе B. Начало в 18:00

Полуфиналы

  • 25 ноября. Победители 1 и 2 четвертьфиналов. Начало в 18:00
  • 26 ноября. Победители 3 и 4 четвертьфиналов. Начало в 13:00

Финал

  • 27 ноября. Начало в 15:00

Все результаты и видео Кубка Дэвиса-2021 смотрите здесь

Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Еще

СЛЕДИ ЗА ОЛИМПИАДОЙ. БУДЬ В КУРСЕ ВСЕГО.

Бесплатные прямые трансляции спортивных соревнований. Неограниченный доступ к эпизодам. Уникальные новости и события Олимпиады
Зарегистрироваться здесь Зарегистрироваться здесь