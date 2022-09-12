Теннис. Финал Кубка Дэвиса 2022: что ждать и где смотреть

В 2022 году формат финальной части теннисного Кубка Дэвиса в очередной раз изменился. Групповой этап и плей-офф в отличие от 2021 года проводятся с перерывом в два с лишним месяца. Первая фаза престижнейшего турнира пройдет с 13 по 18 сентября одновременно в четырех городах - Болонье, Валенсии, Гамбурге и Глазго. По две лучшие сборных каждой из четырех групп завоюют путевки в четвертьфиналы, которые в конце ноября откроют стадию плей-офф в Малаге. Среди тех, кто будет сражаться за выход из групп и новоиспеченная первая ракетка мира Карлос Алькарас – лидер сборной Испании.

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Конечно, нельзя сказать, что абсолютно все лидеры мирового тенниса сыграют в сентябрьском групповом турнире финала Кубка Дэвиса. Кто-то как Стефанос Циципас из Греции, Каспер Рууд из Норвегии или Хуберт Хуркач из Польши просто не могут это сделать – их национальные команды не прошли отбор в число 16 сильнейших. Не увидим мы и легендарных ветеранов испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича, которые, в случае успеха, могут присоединиться к своим сборным на стадии плей-офф. Действующие обладатели Кубка Дэвиса из Федерации тенниса России отстранены от нынешнего турнира по решению Международной федерации тенниса, так что и Даниил Медведев с Андреем Рублевым нынешние теннисные сражения пропускают.

Александр Зверев, восстановившийся после повреждения голеностопа на «Ролан Гаррос», твердо намеревался сыграть за сборную Германии в Гамбурге, тренировался с командой, но буквально накануне старта стало известно о его новых проблемах со здоровьем – один из лучших теннисистов мира, по его словам, пропустит несколько недель или даже месяцев из-за накопившейся жидкости в костях. Не исключено, что сезон для Саши досрочно завершен.

Зато Алькарас уже прибыл в Валенсию, где сыграет сборная Испании. Пусть капитан команды Серхи Бругера может дать свежеиспеченному чемпиону US Open время для отдыха и не поставит на встречу с сербами 14 сентября. Но кто знает… В группе B без помощи Алькараса испанцам будет не так и просто, ведь у Канады есть Феликс Оже-Альяссим, а у Сербии – Миомир Кецманович и Филип Краинович. Корейцы, в свою очередь, выглядят аутсайдерами, пусть и способны на сюрпризы.

Карлос Алькарас спешит на помощь сборной Испании Фото © Getty Images

В группе А в Болонье хорваты без Марина Чилича, зато с чемпионом Цинциннати Борной Чоричем и одной из лучших пар мира все равно не выглядят фаворитами на фоне звездной сборной Италии с Янником Синнером, Маттео Берреттини, Лоренцо Музетти и Фабио Фоньини. Да и Аргентина опасна, ведь за нее сыграют Диего Шварцман и молодые звезды Франсиско Серундоло и Себастьян Баэс. Шведы с Микаэлем Имером попробуют сотворить сенсацию, но все же их выход в четвертьфинал маловероятен.

В Глазго в группе D британцам удалось собрать мощнейший состав с игроком топ-10 Кэмероном Норри, Дэном Эвансом, Энди Марреем и великолепными парниками. Американцы привезли достаточно конкурентный состав с Тейлором Фрицем и Томми Полом, сборная Казахстана с ее лидером Александром Бубликом всегда здорово играет в командных турнирах, а у Нидерландов есть классная пара и Ботик ван де Зандшульп с Тимом ван Рейтховеном.

В группе С в Гамбурге после выбывания Зверева ситуация и вовсе совершенно непредсказуема. Немцы с Оскаром Отте и Яном-Леннардом Штруффом даже при поддержке родных стен не факт, что пройдут Францию с Адрианом Маннарино и Ришаром Гаске, Австралию с Танаси Коккинакисом и Алексом де Минауром и Бельгию с Давидом Гоффеном.

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