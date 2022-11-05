Теннис. Финал Кубка Билли Джин Кинг 2022: расписание и составы команд

С 8 по 13 ноября в Глазго пройдет финальный турнир теннисного Кубка Билли Джин Кинг 2022 с участием 12 женских сборных. Olympics приводит расписание матчей и составы участвующих команд Кубка Билли Джин Кинг.
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Напомним, что все матчи в группах и в плей-офф будут состоять из трех игр – двух одиночных и одного парного. В плей-офф выйдут только победители четырех групп, которые определят в рамках полуфинальных матчей финалистов. Команда Федерации тенниса России, выигравшая Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году в решающем матче у сборной Швейцарии, как и сборная Беларуси, отстранена от нынешнего турнира. Окончательный состав участвующих команд определился еще в апреле по результатам матчей плей-офф. Многие предвкушали игру в Кубке Билли Джин Кинг первой ракетки мира Иги Швентек, но из-за отсутствия даже минимального перерыва после WTA Finals в Форт-Уэрте она от выступлений за сборную Польши все же решила отказаться.
Теннис. Расписание финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2022. Глазго, Великобритания
время начала матчей - московское
Групповой этап (8 – 11 ноября)
Группа A
Швейцария: Белинда Бенчич, Жил Тайхманн, Виктория Голубич, Симона Валтерт
Канада: Лейла Фернандес, Бьянка Андрееску, Ребекка Марино, Кэрол Чжао, Габриэла Дабровски
Италия: Мартина Тревизан, Лючия Бронцетти, Жасмин Паолини, Элизабетта Коччаретто
- 9 ноября. Швейцария – Италия. Начало в 13:00
- 10 ноября. Италия – Канада. Начало в 13:00
- 11 ноября. Швейцария – Канада. Начало в 14:00
Группа B
Австралия: Айла Томлянович, Присцилла Хон, Шторм Сандерс, Эллен Перес, Саманта Стосур
Словакия: Анна Каролина Шмидлова, Виктория Кужмова, Ребекка Шрамкова, Рената Ямрихова, Тереза Михаликова
Бельгия: Элизе Мертенс, Элисон ван Уйтванк, Марина Заневска, Исалин Бонавентюре, Кирстен Флипкенс
- 8 ноября. Австралия – Словакия. Начало в 13:00
- 9 ноября. Бельгия – Словакия. Начало в 13:00
- 10 ноября. Австралия – Бельгия. Начало в 13:00
Группа C
Испания: Паула Бадоса, Нурия Парризас Диас, Кристина Буска, Ребекка Масарова, Алена Большова
Казахстан: Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Анна Данилина
Великобритания: Харриет Дарт, Кэти Бултер, Хизер Уотсон, Алисия Барнетт, Оливия Николлс
- 8 ноября. Казахстан – Великобритания. Начало в 19:00
- 9 ноября. Испания – Казахстан. Начало в 19:00
- 10 ноября. Испания – Великобритания. Начало в 19:00
Группа D
Чехия: Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова, Катерина Синякова, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова
США: Джессика Пегула, Кори Гауфф, Мэдисон Киз, Даниэль Коллинз, Тейлор Таунсенд
Польша: Магда Линетт, Магдалена Фрех, Катаржина Кава, Мартина Кубка, Алисия Росольска
- 9 ноября. США – Польша. Начало в 19:00
- 10 ноября. Чехия – Польша. Начало в 19:00
- 11 ноября. Чехия – США. Начало в 19:30
Плей-офф (12 – 13 ноября)
Полуфиналы
- 11 ноября. Победитель группы A – победитель группы D. Победитель группы B – победитель группы C. Начало в 13:00 и 19:00
Финал
- 12 ноября. Начало в 17:00