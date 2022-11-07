Теннис. Финал Кубка Билли Джин Кинг 2022: что ждать и где смотреть

Не все суперезвезды женского тенниса по разным причинам сыграют в финальных соревнованиях Кубка Билли Джин Кинг с 8 по 13 ноября 2022 года в Глазго, однако этот турнир все равно обещает быть очень интересным. С точки зрения рейтинга главным фаворитом Кубка Билли Джин Кинг можно назвать сборную США с двумя теннисистками из топ-10 и еще двумя из топ-20 в составе, однако соперницы во главе с Чехией, Швейцарией, Казахстаном и Канадой очень сильны. Причем с мощной командой Чехии американки встретятся уже на групповом этапе в споре за путевку в полуфинал.

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По регламенту 12 сильнейших команд (действующие чемпионки из Федерации тенниса России, а также белорусские теннисистки не допущены к Кубку Билли Джин Кинг-2022) разделены на четыре группы. В каждой встрече запланировано по две одиночные игры и одна парная, в полуфиналы выйдут только победители каждой группы. Изначально группой смерти казалась группа D, в которую помимо США и Чехии попала еще и сборная Польши. Однако из-за отказа первой ракетки мира Иги Швентек польская команда теперь выглядит в этой группе аутсайдером. Ига объяснила свое решение тем, что слишком близкое по времени соседство WTA Finals и Кубка Билли Джин Кинг оставляет только один день на перелет в другой часовой пояс (из США в Великобританию), что может негативно сказаться на здоровье и привести к риску травм. Как бы то ни было, теперь лидером польской команды станет Магда Линетт, располагающаяся в рейтинге в середине топ-100.

В свою очередь, третья ракетка мира Джессика Пегула и Кори Гауфф, которая завершит 2022 год седьмой ракеткой мира, решились совместить два топ-турнира. Но даже без учета акклиматизации американки находятся не в идеальной форме, проиграв все свои одиночные матчи на WTA Finals в Форт-Уэрте. Хотя в составе также есть 11-я ракетка мира Мэдисон Киз и 14-я ракетка мира Даниэль Коллинз, отдыхавшие после турнира в Гвадалахаре. Лидер сборной Чехии Барбора Крейчикова также прилетит из Форт-Уэрта, где вместе с Катериной Синяковой они дошли до финала парного турнира. Но и в одиночке Барбора, пусть и занимает 21-е место, находится в великолепной форме, недавно в финале турнира в Остраве она обыграла Швентек. Да и Каролину Плишкову, пусть она в нынешнем сезоне не столь хороша, нельзя сбрасывать со счетов.

Елена Рыбакина постарается привести сборную Казахстана к победе в Кубке Билли Джин Кинг Фото © 2022 Getty Images

В группе А состав подобрался довольно ровный, но все же Швейцария с Белиндой Бенчич и Жил Тайхманн смотрится несколько предпочтительнее Канады и Италии. Правда, Канаде удалось привлечь обеих своих звезд – Лейлу Фернандес и Бьянку Андрееску. В группе B с Бельгией, Словакией и Австралией сложно кого-то выделить, пожалуй, это наименее сильная группа. Зато в группе C прекрасные шансы на полуфинал у команды Казахстана с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной, Юлией Путинцевой, а также с классным парным игроком Анной Данилиной в составе. Правда, испанок с Паулой Бадосой также не стоит сбрасывать со счетов, но британки смотрятся в этой группе аутсайдерами. В случае успеха Казахстан в полуфинале выйдет на победителя группы B, поэтому шансы на финал у Рыбакиной и ее подруг весьма неплохи.