Теннис. Дубай 2022. Мировая теннисная лига: составы команд, расписание, что ждать

Декабрьскую серию выставочных теннисных турниров с участием суперзвезд завершает World Tennis League (Мировая теннисная лига) – новые командные соревнования, которые состоятся в Дубае с 19 по 24 декабря. На протяжении шести дней здесь будут соревноваться лучшие игроки у мужчин и женщин, разделенные на четыре команды. Среди участников – Новак Джокович, Александр Зверев, Ига Швентек, Елена Рыбакина, Арина Соболенко и другие лидеры ATP и WTA.

Отметим, что Джоковича и Швентек ранее в первом месяце зимы в выставочных турнирах не играли, для них, как и для ряда других игроков, это станет первой проверкой перед сезоном-2023. Все четыре команды получили «птичьи» названия – «Соколы», «Орлы», «Коршуны» и «Ястребы». Джокович станет главной звездой «Соколов» и сыграет, если обойдется без форс-мажоров, со Зверевым, Ником Кирьосом и Феликсом Оже-Альяссим. Первая ракетка мира у женщин Швентек встретится с Каролин Гарсией, Анетт Контавейт и Соболенко. Увидим мы на корте и чемпионку Уимблдона-2022 Рыбакину.

Формат мероприятия достаточно прост. На предварительном этапе четыре команды сыграют между собой по системе «каждый с каждым». В рамках каждой встречи будут сыграны по одному одиночному матчу у мужчин и женщин, а также микст. Два лучших коллектива сразятся 24 декабря в финале. Добавим, что в случае равенства сетов вместо третьей партии теннисисты будут определять сильнейших на супертайбрейках до 10 очков.