Теннис. Дубай 2022. Мировая теннисная лига: составы команд, расписание, что ждать

Новак Джокович, Ига Швентек и Елена Рыбакина сыграют в дебютном турнире World Tennis League в Дубае
Декабрьскую серию выставочных теннисных турниров с участием суперзвезд завершает World Tennis League (Мировая теннисная лига) – новые командные соревнования, которые состоятся в Дубае с 19 по 24 декабря. На протяжении шести дней здесь будут соревноваться лучшие игроки у мужчин и женщин, разделенные на четыре команды. Среди участников – Новак Джокович, Александр Зверев, Ига Швентек, Елена Рыбакина, Арина Соболенко и другие лидеры ATP и WTA.
Отметим, что Джоковича и Швентек ранее в первом месяце зимы в выставочных турнирах не играли, для них, как и для ряда других игроков, это станет первой проверкой перед сезоном-2023. Все четыре команды получили «птичьи» названия – «Соколы», «Орлы», «Коршуны» и «Ястребы». Джокович станет главной звездой «Соколов» и сыграет, если обойдется без форс-мажоров, со Зверевым, Ником Кирьосом и Феликсом Оже-Альяссим. Первая ракетка мира у женщин Швентек встретится с Каролин Гарсией, Анетт Контавейт и Соболенко. Увидим мы на корте и чемпионку Уимблдона-2022 Рыбакину.
Формат мероприятия достаточно прост. На предварительном этапе четыре команды сыграют между собой по системе «каждый с каждым». В рамках каждой встречи будут сыграны по одному одиночному матчу у мужчин и женщин, а также микст. Два лучших коллектива сразятся 24 декабря в финале. Добавим, что в случае равенства сетов вместо третьей партии теннисисты будут определять сильнейших на супертайбрейках до 10 очков.
«Соколы» (Falcons): Новак Джокович, Григор Димитров, Арина Соболенко, Паула Бадоса
«Орлы» (Eagles): Ник Кирьос, Рохан Бопанна, Андреас Сеппи, Бьянка Андрееску, Каролин Гарсия
«Коршуны» (Kites): Хольгер Руне, Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Эжени Бушар
«Ястребы» (Hawks): Александр Зверев, Доминик Тим, Анетт Контавейт, Елена Рыбакина
время начала матчей – московское
19 декабря, понедельник
«Коршуны» – «Орлы». Начало в 19:00
Хольгер Руне / Южени Бушар – Бьянка Андрееску / Рохан Бопанна
Ига Швентек - Каролин Гарсия
Феликс Оже Альяссим – Ник Кирьос
20 декабря, вторник.
«Соколы» – «Ястребы». Начало в 19:00
Григор Димитров / Паула Бадоса – Доминик Тим / Анетт Контавейт
Арина Соболенко – Елена Рыбакина
Новак Джокович – Александр Зверев
21 декабря, среда
«Соколы» – «Орлы». Начало в 19:00
Григор Димитров / Арина Соболенко – Бьянка Андрееску / Андреас Сеппи
Паула Бадоса – Каролин Гарсия
Новак Джокович – Ник Кирьос
22 декабря, четверг
«Ястребы» – «Коршуны». Начало в 19:00
Александр Зверев / Елена Рыбакина – Феликс Оже Альяссим / Эжени Бушар
Анетт Контавейт – Ига Швентек
Доминик Тим – Хольгер Руне
23 декабря, пятница
«Орлы» – «Ястребы». Начало в 15:00
Бьянка Андрееску / Рохан Бопанна – Доминик Тим / Анетт Контавейт
Каролин Гарсия – Елена Рыбакина
Ник Кирьос – Александр Зверев
«Соколы» – Коршуны». Начало в 19:00
Григор Димитров / Паула Бадоса – Хольгер Руне / Эжени Бушар
Арина Соболенко – Ига Швентек
Новак Джокович – Феликс Оже Альяссим
24 декабря, суббота
Финал. Начало в 19:00
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