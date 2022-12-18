Выбор языка
English Français Deutsch Italiano Português Español 日本語 العربية 中文 हिन्दी 한국어 Русский

Теннис. Дубай 2022. Мировая теннисная лига: составы команд, расписание, что ждать

Новак Джокович, Ига Швентек и Елена Рыбакина сыграют в дебютном турнире World Tennis League в Дубае

3 мин автор Сергей Подушкин
disciplineТеннис
djokovic73
(Фото © 2022 Getty Images)

Декабрьскую серию выставочных теннисных турниров с участием суперзвезд завершает World Tennis League (Мировая теннисная лига) – новые командные соревнования, которые состоятся в Дубае с 19 по 24 декабря. На протяжении шести дней здесь будут соревноваться лучшие игроки у мужчин и женщин, разделенные на четыре команды. Среди участников – Новак Джокович, Александр Зверев, Ига Швентек, Елена Рыбакина, Арина Соболенко и другие лидеры ATP и WTA.

Отметим, что Джоковича и Швентек ранее в первом месяце зимы в выставочных турнирах не играли, для них, как и для ряда других игроков, это станет первой проверкой перед сезоном-2023. Все четыре команды получили «птичьи» названия – «Соколы», «Орлы», «Коршуны» и «Ястребы». Джокович станет главной звездой «Соколов» и сыграет, если обойдется без форс-мажоров, со Зверевым, Ником Кирьосом и Феликсом Оже-Альяссим. Первая ракетка мира у женщин Швентек встретится с Каролин Гарсией, Анетт Контавейт и Соболенко. Увидим мы на корте и чемпионку Уимблдона-2022 Рыбакину.

Формат мероприятия достаточно прост. На предварительном этапе четыре команды сыграют между собой по системе «каждый с каждым». В рамках каждой встречи будут сыграны по одному одиночному матчу у мужчин и женщин, а также микст. Два лучших коллектива сразятся 24 декабря в финале. Добавим, что в случае равенства сетов вместо третьей партии теннисисты будут определять сильнейших на супертайбрейках до 10 очков.

Ига Швентек в Дубае сыграет за "Коршунов"
Ига Швентек в Дубае сыграет за "Коршунов" (2022 Getty Images)

Составы команд World Tennis League

«Соколы» (Falcons): Новак Джокович, Григор Димитров, Арина Соболенко, Паула Бадоса

«Орлы» (Eagles): Ник Кирьос, Рохан Бопанна, Андреас Сеппи, Бьянка Андрееску, Каролин Гарсия

«Коршуны» (Kites): Хольгер Руне, Феликс Оже-Альяссим, Ига Швентек, Эжени Бушар

«Ястребы» (Hawks): Александр Зверев, Доминик Тим, Анетт Контавейт, Елена Рыбакина

Теннис. World Tennis League 2022. Дубаи, ОАЭ (Hard). Расписание

время начала матчей – московское

19 декабря, понедельник

«Коршуны» – «Орлы». Начало в 19:00

Хольгер Руне / Южени Бушар –  Бьянка Андрееску / Рохан Бопанна

Ига Швентек -  Каролин Гарсия

Феликс Оже Альяссим – Ник Кирьос

20 декабря, вторник.

«Соколы» – «Ястребы». Начало в 19:00

Григор Димитров / Паула Бадоса – Доминик Тим / Анетт Контавейт

Арина Соболенко – Елена Рыбакина

Новак Джокович – Александр Зверев

21 декабря, среда

«Соколы» – «Орлы». Начало в 19:00

Григор Димитров / Арина Соболенко – Бьянка Андрееску / Андреас Сеппи

Паула Бадоса – Каролин Гарсия

Новак Джокович – Ник Кирьос

22 декабря, четверг

«Ястребы» – «Коршуны». Начало в 19:00

Александр Зверев / Елена Рыбакина – Феликс Оже Альяссим / Эжени Бушар

Анетт Контавейт – Ига Швентек

Доминик Тим – Хольгер Руне

23 декабря, пятница

«Орлы» – «Ястребы». Начало в 15:00

Бьянка Андрееску / Рохан Бопанна – Доминик Тим / Анетт Контавейт

Каролин Гарсия – Елена Рыбакина

Ник Кирьос – Александр Зверев

«Соколы»Коршуны». Начало в 19:00

Григор Димитров / Паула Бадоса – Хольгер Руне / Эжени Бушар

Арина Соболенко – Ига Швентек

Новак Джокович – Феликс Оже Альяссим

24 декабря, суббота

Финал. Начало в 19:00

Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях.

Добавить это в ваше избранное
ТеннисТеннис

Похожий контент

Теннис. Календарь турниров ATP 2023: где смотреть и что ждать
Теннисная математика: все о системе начисления рейтинговых очков WTA и ATP
Теннис. Мужчины. ATP-тур. Итоги сезона 2022
Теннис. Мужчины. ATP-тур. Итоги сезона-2021
Первая ракетка мира. Как Даниил Медведев поднимался на вершину рейтинга ATP
Больше от
disciplineТеннис

You May Like