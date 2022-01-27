Теннис. Australian Open-2022. Женщины. Финал. Барти – Коллинз: что ждать и где смотреть

Если на теннисном US Open-2021 было сразу две сенсационные финалистки в женском одиночном разряде, то на Australian Open-2022 в Мельбурне - только одна. 30-я ракетка мира из США Даниэль Коллинз, за свою долгую карьеру выигравшая лишь два небольших турнира WTA, сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти. Причем Барти может стать первой австралийской чемпионкой Australian Open за 44 года.

25-летняя Барти на данный момент не только лидирует в рейтинге, по качеству игры и стабильности она – явный № 1 в женском теннисе. Да, у нее тоже бывают сбои, однако при этом Эшли очень часто можно видеть в полуфиналах и финалах. Поэтому даже отдых от тенниса после открытого чемпионата США и до конца 2021 года не помешал ей удержать звание первой ракетки мира. Возвращение на корт пока получается триумфальным. С начала 2022 года Барти выиграла десять матчей подряд, завоевав титул в Аделаиде и дойдя до финала в Мельбурне. При этом в этих играх она проиграла лишь один сет, а на нынешнем Australian Open и вовсе не отдала ни одной партии, переиграв Лесю Цуренко, Лусию Бронзетти, Камилу Джорджи, Аманду Анисимову, Джессику Пегулу и Мэдисон Киз. При этом ни в одном из сетов она не отдала больше четырех геймов, а самый упорный ее поединок с Анисимовой завершился со счетом 6:4, 6:3.

Между тем, Барти, выигрывавшая «Ролан Гаррос» и Уимблдон, прежде не доходила на турнире в Мельбурне дальше полуфинала (в 2020 году). Теперь же она стала первой австралийкой с 1980 года, добравшейся до решающего матча. Может стать первой австралийской чемпионкой с 1978 года, когда победу праздновала Крис О‘Нилл.

В свою очередь, только раз в карьере прежде добиралась до полуфиналов «Больших шлемов». Это случилось как раз в Австралии в 2019 году. Только в прошлом году Даниэль завоевала свои первые титулы – в Палермо и Сан-Хосе, но мало кто предполагал, что она так мощно сыграет в Мельбурне в 2022-м. Начала она с победы над Каролин Доулхайд, затем обыграла Ану Конух, Клару Таусон, Элизе Мертенс, Ализе Корне и Игу Швентек. Правда, в играх с Таусон (4:6, 6:4, 7:5) и Мертенс (4:6, 6:4, 6:4) ей пришлось очень непросто. Зато Швентек со Швентек в полуфинале она справилась уверенно (6:4, 6:1). Любопытно, что в последних матчах Коллинз даже не присаживалась на переходах, что показывает – сил у нее предостаточно.

Что касается личных встреч, то Барти ведет 3:1, однако последний матч выиграла Коллинз (6:3, 6:4). Это случилось в Аделаиде в начале 2021 года. Поэтому Эшли просто точно не будет, особенно с учетом ожиданий австралийской публики.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Расписание матчей открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. Женщины. Финал

время начала матча - московское

29 января, суббота

Эшли Барти (Австралия, 1) – Даниэль Коллинз (США, 27). Арена Рода Лейвера. Начало в 11:30 (Eurosport 1)

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