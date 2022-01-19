Теннис. Australian Open-2022. Второй круг. Медведев – Кирьос: что ждать и где смотреть

Уже во втором круге Australian Open-2022 россиянин Даниил Медведев сыграет с крайне неудобным для себя соперником – любимцем австралийской публики Ником Кирьосом. Пусть Кирьос занимает сейчас только 115 место в рейтинге ATP, это не должно вводить в заблуждение – уровень яркого теннисного бунтаря значительно выше. К тому же в обоих предыдущих матчах с Медведевым победу праздновал именно австралиец. Но при этом фаворитом предстоящей встречи, само собой, является россиянин.

Кирьос очень талантлив, но при этом всячески подчеркивает несерьезность своего отношения к теннису. До открытого чемпионата Австралии он не выходил на корт в официальных играх с августа 2021 года, а не выигрывал матчи и вовсе с июля. Проверить свои силы на турнирах ATP в начале января у него не получилось из-за положительного теста на ковид. Тем не менее, в стартовом матче в Мельбурне Ник выглядел очень уверенно. Он просто победил Лиама Броади в трех партиях, но еще и красовался перед публикой – подавал с руки, делал твиннеры (удары между ног), развлекаясь сам и развлекая других.

Добавим, что Кирьос давно находится в хороших отношениях с Медведевым. Еще несколько лет назад он пророчил Даниилу большое будущее, в шутку называя его Машиной. При этом в двух предыдущих матчах он Даниила обыграл – в 1/32 финала на Masters в Риме 6:3, 3:6, 6:3 и в финале турнира в Вашингтоне 7:6, 7:6. Во многом за счет великолепной подачи, которую россиянин никак не мог взять.

Хотя тогда Кириос находился едва ли не на пике формы, а Медведев как раз начинал свое восхождение в элиту. Сейчас их разделяют в рейтинге более сотни мест. Даниил в стартовой встрече в Мельбурне легко, в трех партиях переиграл Генри Лааксонена. Очевидно, у Медведева никакой недооценки Кирьоса нет – он знает, как сложно обыграть австралийца в матчах с топ-теннисистами, когда он ловит кураж. Впрочем, россиянин все равно является фаворитом, ведь за последние два с половиной года он прибавил во всех компонентах игры. В том числе и у сетки.

Кирьос также очень уважительно отозвался о предстоящем сопернике, пообещав выйти и получить удовольствие от хорошего матча на большой арене. Естественно, игру поставили в вечернее (по Мельбурну) время на центральную арену Рода Лейвера. Также в этом день свои матчи второго круга проведут россияне Андрей Рублев, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Расписание матчей открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде

время начала матчей - московское

20 января, четверг

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 2) – Ник Кирьос (Австралия). Арена Рода Лейвера. Начало не ранее 11:00

Андрей Рублев (Россия, 5) – Ричардас Беранкис (Литва). Kia Arena. Начало в 3:00

Людмила Самсонова (Россия) – Маркета Вондроушова (Чехия, 31). Корт № 17. Начало в 3:00

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10 ) – Саманта Стосур (Австралия). Kia Arena. Начало не ранее 5:00

Дарья Касаткина (Россия, 25) – Магда Линетт (Польша). Корт № 3. Начало не ранее 4:30

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