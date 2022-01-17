Теннис. Australian Open-2022: все результаты россиян, расписание, видео

С 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне проходит первый в сезоне теннисный турнир «Большого шлема» - Australian Open, в котором в одиночном разряде играют восемь теннисисток и четверо теннисистов из России. Olympics на этой страничке по ходу турнира публикует все результаты россиян и видео лучших моментов турнира.

Расписание Australian Open-2022 смотрите здесь

Australian Open-2022: фавориты, турнирные сетки, шансы россиян, где смотреть

Подробное расписание матчей Australian Open по дням и результаты всех прошедших матчей смотрите здесь

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Результаты россиян

17 января, понедельник

Первый круг

Женщины

Лючия Бронцетти (Италия) – Варвара Грачева (Россия) - 3:6, 6:2, 6:3

Камила Джорджи (Италия, 30) – Анастасия Потапова (Россия) - 6:4, 6:0

Вероника Кудерметова (Россия, 28) – Клер Лю (США) - 6:4, 6:4

Бернарда Пера (США) – Екатерина Александрова (Россия) - 7:5, 6:3

Мужчины

Карен Хачанов (Россия, 28) – Денис Кудла (США) - 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)

Аслан Карацев (Россия, 18) — Хауме Мунар (Испания) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4

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