Теннис. Australian Open-2022. Третий круг. Хачанов – Надаль: что ждать и где смотреть

Российский теннисист Карен Хачанов в последнее время оказался в тени своих более успешных соотечественников. Но 21 января в матче третьего круга Australian Open-2022 серебряный призер Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде получит прекрасный шанс проявить себя, ведь его соперником станет один из величайших теннисистов в истории Рафаэль Надаль.

Надаль из-за травмы не играл в официальных матчах с лета 2021 года, но в начале 2022-го вернулся, можно сказать, триумфально. Титул на турнире ATP 250 в Мельбурне он взял уверенно, столь же легко прошел и два первых круга (обыграл Марка Жирона 6:1, 6:4, 6:2 и Янника Ханфманна 6:2, 6:3, 6:4) на открытом чемпионате Австралии. Его победная серия продолжается уже пять игр и 12 сетов. На нынешнем турнире Надаль посеян под шестым номером, пусть в рейтинге ATP он вновь обошел Андрея Рублева и вышел на пятую позицию. Само собой, испанец очень хочет вновь выиграть турнир «Большого шлема» - последний раз он праздновал успех на Гранд-слэмах осенью 2020 года на любимом «Ролан Гаррос». Что касается Australian Open, то здесь он и вовсе побеждал лишь однажды – в 2009-м.

В свою очередь, Хачанов на трех последних открытых чемпионатах Австралии неизменно вылетал как раз в третьем круге. Сейчас Карен занимает только 30 место в рейтинге, так как за Олимпиаду очки не начисляются. Но его игра в начале года в целом обнадеживает – он дошел до финала на первом турнире в Аделаиде, уступив только Гаэлю Монфису, набравшему великолепную форму. Правда, на втором турнире в Аделаиде россиянин уступил Артуру Риндеркнеху в четвертьфинале, зато получил время для восстановления перед куда более важным турниром «Большого шлема». В двух стартовых матчах в Мельбурне он обыграл Дениса Кудлу (3:6, 6:3, 6:2, 7:6) и Бенжамина Бонзи (6:4, 6:0, 7:5)

Понятно, что в игре с Надалем отнюдь не россиянин является фаворитом. Хачанов проиграл испанцу все семь предыдущих матчей, взяв лишь один-единственный. Правда, последняя игра датирована концом 2019-го. Самым близким был их поединок на US Open-2018, который Рафа выиграл 5:7, 7:5, 7:6, 7:6. «У меня с ним были очень близкие матчи. Запоминающийся на US Open, конечно же, один из эпичных. Играли четыре с половиной часа, четыре сета. И до этого в Торонто в полуфинале играли. Да даже на Кубке Дэвиса был очень близкий матч. Последние три матча реально были очень хорошие, очень близкие, были шансы выиграть. Сейчас не играли пару лет с ним. Реально будет очень интересно, я жду этого матча, буду готовиться и попробую отдать все, что есть», - рассказал Хачанов в эфире канала Eurosport. В любом случае, дабы, как минимум, навязать борьбу Надалю, россиянину необходимо показать свой лучший теннис.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Расписание матчей открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде

время начала матчей - московское

20 января, четверг

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 28) – Рафаэль Надаль (Испания, 6). Арена Рода Лейвера. Начало не ранее 12:30

Аслан Карацев (Россия, 18) – Адриан Маннарино (Франция). Арена Маргарет Корт. Начало не ранее 12:30

Вероника Кудерметова (Россия, 28) – Мария Саккари (Греция, 5). Арена Джона Кейна. Начало не ранее 5:00

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