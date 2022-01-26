Теннис. Australian Open-2022. Полуфинал. Медведев – Циципас: что ждать и где смотреть

Классический матч представителей новой теннисной волны должен стать украшением Australian Open-2022 – в полуфинале в Мельбурне сразятся Даниил Медведев и Стефанос Циципас. В 2021 году они уже встречались на австралийском «Большом шлеме» на данной стадии и тогда победу в трех партиях праздновал Медведев. Но Даниил явно устал после своего фантастического четвертьфинала с Феликсом Оже-Альяссимом, так что варианты возможны.

Пятисетовая битва Даниила и Феликса продолжалась пять партия и 4 часа 42 минуты. При этом Медведев, заметно улучшивший в последнее время свою физподготовку, в конце четвертьфинала выглядел на корте очень свежо. Возможно, и это в том числе помогло ему отыграть с 0:2 по партиям. В целом на открытом чемпионате Австралии россиянин пока проиграл четыре сета в пяти матчах, так что общая нагрузка была не слишком велика. К тому же Медведев перед своим полуфиналом получит почти два дня отдыха.

В свою очередь, Циципас провел на удивление легкий четвертьфинал против Янника Синнера. Юный итальянец набрал сумасшедшую форму, но, видимо, психологически еще не готов к таким большим матчам, поэтому уступил Стефаносу за 2 часа и 6 минут со счетом 3:6, 4:6, 2:6. Но предыдущие встречи греческого теннисиста с российскими корнями (мама теннисиста – теннисистка Юлия Сальникова, дед – знаменитый советский футболист Сергей Сальников) на нынешнем турнире не были слишком простыми. Он отдал по партии Себастьяну Баезу и Бенуа Пэру во втором и третьем кругах соответственно, а в четвертом круге едва не уступил Тейлору Фрицу, отыгравшись с 1:2 по партиям – 4:6. 6:4, 4:6, 6:3, 6:4.

Медведев после своей победы в четвертьфинале назвал Стефаноса сложным соперником и выразил надежду, что вновь, как и год назад, будет отлично подавать и покажет против грека в Мельбурне свой лучший теннис. Кстати, против Оже-Альяссима подача Даниила работала по его меркам неидеально. Только 15 эйсов при девяти двойных, да процент первой подачи (64) мог быть и выше. С Циципасом надо подавать лучше. Ведь Стефанос, похоже, полностью восстановился от проблем со здоровьем, смазавшим ему концовку прошлого сезона и готов к борьбе.

По словам Циципаса, их отношения с Медведевым, которые раньше можно было назвать не слишком дружелюбными, после Кубка Лейвера-2021 стали заметно лучше. Теперь они точно не враги, а просто соперники. Заметно, что оба отзываются друг о друге весьма уважительно. Счет личных встреч 6:2 в пользу россиянина, но при этом два из трех последних матчей выиграл Циципас – на итоговом ATP Finals-2019 и «Ролан Гаррос»-2021. Впрочем, на грунте Даниил смотрится гораздо менее предпочтительно, чем на харде. В другом полуфинале открытого чемпионата Австралии сыграют Рафаэль Надаль и Маттео Берреттини.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Расписание матчей открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде

время начала матчей - московское

28 января, пятница

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 4). Арена Рода Лейвера. Начало (предварительно) не ранее 11:30 (точное время станет известно позже) (Eurosport 1)

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