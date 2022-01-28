Теннис. Australian Open-2022. Мужчины. Финал. Медведев – Надаль: что ждать и где смотреть

В финале Australian Open-2022 российский теннисист Даниил Медведев в воскресенье 30 января сыграет с Рафаэлем Надалем. Легендарный испанец справился со своими травмами и вновь вернулся на топ-уровень. Мало того, в Мельбурне он может стать первым теннисистом в историю, выигравшим 21 турнир «Большого шлема». Впрочем, Медведеву не привыкать мешать рекордом – в сентябре 2021 года в Нью-Йорке он не дал выиграть 21-й Гранд-слэм Новаку Джоковичу.

После победы над Стефаносом Циципасом в полуфинале Медведев со свойственным ему чувством юмора прямо на корте заметил: «В финале второго подряд турнира «Большого шлема» я снова буду играть с одним из величайших теннисистов. Причем опять моим соперником будет тот, кто борется за 21-й Шлем. Наверное, в прошлый раз Рафа смотрел наш финал по телевизору. А в этот раз, думаю, уже Новак будет смотреть».

Медведев выиграл на «Больших шлемах» уже 13 матчей подряд. Выход в финал открытого чемпионата Австралии после титула на US Open показывает – Даниил не просто хорош, а еще и стабильно хорош. Ведь только ему из представителей молодого поколения удалось дойти до двух финалов Гранд-слэмом подряд. Да и по числу выходов в финалы Шлемов он намного опережает остальных теннисистов своего поколения. Ведь теперь у россиянина уже четыре финала на «Больших шлемах». В Нью-Йорке он проиграл Надалю в 2019 году, а затем выиграл у Джоковича в 2021-м. В Мельбурне он уступил Джоковичу в 2021 году и теперь постарается завоевать свой первый титул Australian Open в поединке с Надалем.

Сложно сказать, кто является фаворитом решающего матча. Как признал Рафа, выход в финал в Мельбурне стал и для него самого неожиданным. После возвращения на корт, то есть с начала 2021 года он вообще не проигрывает в официальных матчах – взял титул ATP 250 в Мельбурне, после чего выиграл еще шесть матчей на открытом чемпионате Австралии.

Медведев на пути к финалу отдал соперникам в общей сложности четыре партии, выдержав четвертьфинальный тест против Феликса Оже-Альяссима, где ушел с матчбола. Надаль также проиграл четыре партии. По одной Карену Хачанову в третьем круге и Маттео Берреттини в полуфинале и две Денису Шаповалову в четвертьфинале. После той встречи, продолжавшейся 4 часа и 8 минут, 35-летний Рафа выглядел выжатым, как лимон. Но сумел восстановиться. Обыграв в четырех партиях Берреттини (6:3, 6:2, 3:6, 6:3), испанец вышел в свой 29-й финал на «Больших шлемах». На его счету 20 титулов, однако в Мельбурне он побеждал лишь однажды – в 2009-м, а проиграл четырежды – в 2012, 2014, 2017 и 2019 годах.

Сложно назвать фаворита предстоящей встречи. С точки зрения уровня игры и функциональной подготовки Медведев выглядит предпочтительнее, в опыте больших матчей преимущество у Надаля. Очевидно в этой игре будут долгие позиционные изматывающие розыгрыши на задней линии, предсказать исход которых крайне сложно. Из четырех предыдущих матчах три выиграл Надаль, но только самый первый летом 2019 года на Masters в Канаде получился легким (Рафа победил 6:3, 6:0). Затем последовал пятисетовый триллер в финале US Open-2019 в пользу испанца. А в 2019 и 2020 годах соперники обменялись победами на ATP Finals. Причем в 2019 году Медведев упустил победу из выгоднейшей ситуации, а затем таким же образом проиграл Надаль.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Мужчины. Одиночный разряд. Финал

время начала матча – московское

30 января, воскресенье

Даниил Медведев (Россия, 2) – Рафаэль Надаль (Испания, 6). Арена Рода Лейвера. Начало в 11:30 (Eurosport 1)

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