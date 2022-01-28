Теннис. Australian Open-2022. Медведев вышел в финал, выплеснув негатив

Россиянин Даниил Медведев вышел в финал открытого чемпионата Австралии-2022 по теннису. В полуфинале Australian Open 28 января он обыграл принципипального соперника Стефаноса Циципаса в четырех партиях. Теперь в матче за титул в Мельбурне он сыграет с Рафаэлем Надалем.

Медведев продлил свою выигрышную серию на «Больших шлемах» до 13 матчей, причем в отличие от встречи с Феликсом Оже-Альяссимом в четвертьфинале ему не пришлось выбираться из почти безвыходной ситуации. Тем не менее, большую часть встречи игра была равной и очень нервной. Медведев отыгрался с 2:4 на тай-брейке первого сета и взял первую партию, однако затем он явно начал терять концентрацию. Пусть первый брейк в начале сета он вскоре отыграл, при 4:4 отдал свою подачу, сделав в ключевой момент две двойные ошибки. Следом Даниил уступил и сет, после чего устроил головомойку судье на вышке, жалуясь на повышенных тонах на подсказки отца-тренера греческого теннисиста.

В итоге, после матча Медведев признал, что совершил ошибку, извинившись перед арбитром. Первый гейм после такого эмоционального всплеска едва не стал роковым, но Даниил отыграл брейк-пойнты. Но после выплеск негатива начал помогать - он стал действовать все лучше и лучше. В конце третьего сета он взял подачу Стефаноса, а с ней и сет. А в четвертой партии буквально царил на корте, прекрасно подавая и выдавая феноменальные обводящие удары. Теперь 30 января в своем подряд втором финале «Большого шлема» в Мельбурне он встретится с Рафой. В 2021 году он, напомним, уступил Новаку Джоковичу.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard)

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) – Стефанос Циципас (Греция, 4) - 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1

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