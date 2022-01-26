Теннис. Australian Open-2022. Медведев включил эмоции и пробился в полуфинал

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open-2022 против Феликса Оже-Альяссима 26 января находился на волоске от поражения, отыграв в четвертой партии матчбол. Но все же сумел спасти сложнейший матч с 0:2 по партиям и выйти в полуфинал, где сыграет со Стефаносом Циципасом.

Хотя Медведев в трех предыдущих встречах ни разу не проигрывал молодому канадцу, было ясно, что Оже-Альяссим сделает все, дабы навязать второй ракетке мира равную борьбу. В двух первых партиях Оже-Альяссим выглядел явно лучше, но затем ему стало сложнее держать высочайший уровень. Да и россиянин прибавил. Как сказал Даниил в интервью на корте после матча, он перед третьим сетом представил, что на его месте сделал бы Новак Джокович. И просто решил бороться за каждое очко. Такая тактика сработала. Возможно, помогла и задвинутая прямо во время тай-брейка третьего сета крыша на арене Рода Лейвера.

Однако еще больше помогла Медведеву эмоциональность. Нет, он не бросал ракетки и не ругался, напротив, он постоянно подбадривал себя и радовался после удачных розыгрышей. И такой позитивный настрой помог в том числе отыграть матчбол в четвертом сете на своей подаче. В решающей партии Даниил быстро сделал брейк, а потом не без труда его удержал. Даже при подаче на матч ему пришлось отыграть два брейк-пойнта. Однако россиянин справился и, как и на Уимблдоне-2021 (тогда он победил Марина Чилича) сумел с 0:2 добиться очень важного для себя успеха.

26 января, среда

Мужчины

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) - 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4

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