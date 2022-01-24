Теннис. Australian Open-2022. Медведев поборол скуку и вышел в четвертьфинал

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open-2022, но потратил немало сил и нервов для победы над Максимом Кресси. Как и предполагалось, американец продемонстрировал теннис в стиле ретро – подача с выходом в сетке. И классический serve-and-volley большую часть встречи причинял россиянину большие страдания. Но все же Даниил выдержал и выиграл в четырех партиях.

Джон Макинрой в своем комментарии для Eurosport назвал Кресси «динозавром». Понятно, что это преувеличение, но действительно, так как Максим на высшем уровне в последнее время не играют. Даже Райли Опелка и Джон Иснер ходят с подачи к сетке гораздо реже. Кресси удивил Медведева не только своей мощной первой подачей в среднем под 200 км в час, но и второй, средняя скорость которой составила 187 км в час. Он не позволял россиянину затянуть себя в паутину затяжных розыгрышей на задней линии. Постоянно навязывая второй ракетке мира рваный ритм.

Медведев порой не выдерживал этого и срывался. Пусть и на словах, называя теннис оппонента скучным. Тем не менее, он боролся с такой «скукой», выдавая порой фантастические по красоте и точности обводки. Но только первый сет обошелся без сложностей, в дальнейшем проблемы у Даниила возникали регулярно. Как во втором, так и в третьем сетах он никак не мог взять подачу Кресси. А при счете 4:5 на его подаче американец во втором сете и вовсе заработал сетбол. Который Медведев, кстати, отыграл с неимоверным трудом в красивом розыгрыше. В итоге, вторая партия осталась за россиянином, однако третий сет, отыграв мини-брейк на тай-брейке, взял Максим.

Насторожила и медицинская пауза от Медведева по ходу третьей партии, хотя, судя по всему, ничего серьезного со спиной у Даниила не произошло. В четвертом сете подача у Кресси, что называется, немного «просела». Россиянин заработал немало брейк-пойнтов, но реализовал только один – при 5:5. После чего спокойно подал на матч.

«Он действительно играет в стиле «подача – выход к сетке». В первом сете я все контролировал, но во втором я уже не мог взять его подачу, пусть и выиграл тай-брейк. Я просто хотел продолжать в том же духе, но когда он взял третью партию, а я упустил восемь брейк-пойнтов в четвертом сете, то попытался себя взбодрить. Все же мне удалось добиться своего», - приводит слова Медведева официальный сайт ATP. Теперь россиянину предстоит четвертьфинальный матч против Феликса Оже-Альяссима, обыгравшего Марина Чилича - обидчика Андрея Рублева. Любопытно, что Медведев стал всего лишь пятым из российских и советских теннисистов, доходивших до четвертьфинала открытого чемпионата Австралии более одного раза. До него это удавалось Евгению Кафельникову (пять раз), Николаю Давыденко (четыре) и Александру Метревели с Маратом Сафиным (по три).

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Четвертый круг

24 января, понедельник

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 2) – Максим Кресси (США) - 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5

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