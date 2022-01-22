Теннис. Australian Open-2022. Медведев отпраздновал юбилей на «Больших шлемах», выйдя в четвертый круг

На теннисном Australian Open-2022 россияне в одиночном разряде вновь провели не самый удачный день. Только Даниил Медведев, как и положено фавориту, уверенно преодолевает в Мельбурне все препятствия. В третьем круге 22 января он в трех не самых простых партиях обыграл Ботика ван де Зандшульпа. Таким образом, с учетом US Open он отпраздновал своеобразный юбилей - его победная серию на «Больших шлемах» достигла десяти матчей. После вылета Андрея Рублева, Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой все надежды только на него.

На открытом чемпионате США, кстати, Медведев также встречался с Ботиком – в четвертьфинале турнира. Причем только теннисисту из Нидерландов удалось взять у россиянина сет. Тогда ван де Зандшульп был главной теннисной сенсацией в мужской сетке. Сейчас же его выход в третий круг не стал сюрпризом – Ботик близок к топ-50. Он обладает хорошей подачей, разнообразным арсеналом ударов и теннисным интеллектом, позволяющим, в частности, выполнять классные укороченные. Но все же уровень мастерства Медведева выше, что и показал их очередной матч. Ботик периодически просто не знал, что делать, настолько хорош в розыгрышах был его оппонент.

Правда, подавал Даниил не так хорошо, как в предыдущей игре с Ником Кирьосом (десять эйсов при шести двойных), но в важные моменты собирался, отыграв все три брейк-пойнта. И сам четырежды взял подачу ван де Зандшульпа. Радует, что он не затратил слишком уж много энергии, которая пригодится на длинной дистанции. Следующим оппонентом Медведева станет Максим Кресси – матч четвертого круга запланирован на 24 января.

Рублев, в свою очередь, уступил Марину Чиличу. Хорват набрал в последнее время очень приличную физическую форму, однако Андрей вполне мог с ним справиться. Но слабо отыграл концовки двух первых партий. В третьем сете он уступал с брейком и балансировал на грани поражения, после чего наконец-то прибавил. Увы, вспышки хватило не надолго, в четвертом сете Чилич владел преимуществом и заслуженно победил.

Касаткина очень неплохо начала сезон, да и в субботнем матче с Игой Швентек ее игра периодически обнадеживала. Тем не менее, в ключевых розыгрышах Швентек действовала лучше. Она реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, в то время как Дарья сделала лишь один брейк в девяти попытках. Очень много геймов на «больше – меньше» остались за польской теннисисткой, что предопределило исход первого и второго сетов не в пользу россиянки. Павлюченкова во встрече с Сораной Кирстей считалась фаворитом, однако действовала слишком уж нестабильно. Павлюченкову, которая блистала на «Ролан Гаррос» прошлым летом, зрители увидели только во втором сете, а в первой и третьей партиях Анастасия ошибалась непозволительно много и уступила. Таким образом, россиянки в четвертом круге Australian Open не сыграют.

22 января, суббота

Третий круг

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 2) - Ботик ван де Зандшулп (Нидерланды) - 6:4, 6:4, 6:2

Марин Чилич (Хорватия, 27) – Андрей Рублев (Россия, 5) - 7:5, 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

Женщины

Сорана Кирстя (Румыния) –Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) - 6:3, 2:6, 6:2

Ига Свентек (Польша, 7) – Дарья Касаткина (Россия, 25) - 6:2, 6:3

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