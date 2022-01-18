Теннис. Australian Open-2022. Итоги второго дня. Старт Медведева и драма в игре Сафиуллина

Восемь российских теннисистов преодолели в одиночном разряде барьер первого круга Australian Open-2022. Во второй день свои матчи выиграли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Людмила Самсонова. В свою очередь, Вера Звонарева и внезапно ставший лаки-лузером Роман Сафиуллин проиграли. Причем концовка встречи Романа получилась весьма драматичной.

Медведев в игре с Генри Лааксоненом контролировал ход встречи, пусть и довольно редко переходил из обороны в атаку. На его счету всего 21 виннерс. Впрочем, и невынужденных ошибок набралось лишь 23. В итоге, комфортная победа на классе, после которой Даниил выразил надежду, что выступит лучше, чем в прошлом году. В 2021-м он, напомним, дошел до финала, уступив Новаку Джоковичу. Еще более уверенно выиграл свой первый матч в году Рублев, рассеяв опасения по поводу своего состояния в связи с перенесенным в начале января коронавирусом. Теперь он сыграет с Ричардасом Беранкисом.

Один из героев ATP Cup Сафиуллин проиграл в третьем круге квалификации, но в последний момент вышел на замену снявшемуся из-за травмы Касперу Рууду. Против Алекса Молчана Роман сыграл не в свою силу, хотя и сражался. В концовке четвертой партии Молчан из-за судорог еле передвигался по корту, периодически падая между розыгрышами, но россиянин, выиграв при 1:5 на тай-брейке пять розыгрышей подряд и заработав сетбол, все же уступил и в сете и в матче.

Теннис. Australian Open-2022. Мельбурн, Австралия (Hard). Результаты матчей открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде

18 января, вторник

Первый круг

Женщины

Элизе Мертенс (Бельгия, 19) – Вера Звонарева (Россия) - 6:4, 7:5

Людмила Самсонова (Россия) – Эмина Бектас (США) - 7:5, 6:4

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) – Анна Бондар (Венгрия) - 6:2, 6:1

Дарья Касаткина (Россия, 25) – Штефани Фегеле (Швейцария) - 6:3, 6:1

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 2) – Анри Лааксонен (Швейцария) - 6:1, 6:4, 7:6 (7:3)

Андрей Рублев (Россия, 5) – Джанлука Маджер (Италия) - 6:3, 6:2, 6:2

Алекс Молчан (Словакия) – Роман Сафиуллин (Россия) - 6:3, 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (8:6)

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