Теннис. Australian Open-2022. Итоги турнира

Первый в 2022 году теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open прошел с 17 по 30 января в Мельбурне. Победы в одиночных разрядах одержали Рафаэль Надаль у мужчин и Эшли Барти у женщин. Лучший из россиян Даниил Медведев дошел до финала, уступив там в пяти партиях. Но россияне все же не остались без титула, пусть и юниорского.

В мужском одиночном разряде прошлогодний чемпион и лидер мирового рейтинга Новак Джокович вынужден был пропустить турнир по решению властей Австралии. Третья ракетка мира Александр Зверев вылетел уже в четвертом круге от Дениса Шаповалова. В итоге, до финала добрался Надаль, пропустивший вторую половину 2021 года из-за травмы. В нижней части сетки Даниил Медведев отыграл матчбол в четвертьфинале с Феликсом Оже-Альяссимом. В финале Медведев выиграл два первых сета, но Надаль сумел переломить ход игры. Для него этот титул стал 21-м и рекордным на «Больших шлемах» в 29 финалах. Медведев проиграл уже третий из четырех финалов Гранд-слэмов.

У женщин первая ракетка мира Эшли Барти на пути к титулу не проиграла ни сета, став первой австралийской победительницей открытого чемпионата Австралии за 44 года. Для Даниэль Коллинз это финал стал первым на «Больших шлемах». Отметим также успех в паре Танаси Коккинакиса и Ника Кирьоса – это первая победа чисто австралийского дуэта за 22 года со времен знаменитых Марка Вудфорда и Тодда Вудбриджа. Также впервые вышла в финал на «Больших шлемах» Анна Данилина – уроженка Москвы и представительница Казахстана добилась этого в дуэте с Беатрис Хаддад Майя.

Все финалы открытого чемпионата Австралии-2022

Мужчины. Рафаэль Надаль – Даниил Медведев - 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7

Женщины. Эшли Барти – Даниэль Коллинз – 6:3, 7:6

Мужчины. Пары. Танаси Коккинакис / Ник Кирьос – Мэттью Эбден / Марк Перселл – 7:5, 6:4

Женщины. Пары. Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Анна Данилина / Беатрис Хаддад Майя – 6:7, 6:4, 6:4

Микст. Кристина Младенович / Иван Додиг – Джейми Форлис / Джейсон Каблер – 6:3, 6:4

Полные турнирные сетки во всех разрядах смотрите здесь

Результаты россиян

Помимо Медведева в турнире в одиночном разряде у взрослых сыграло еще четыре теннисиста и восемь теннисисток из России. Но никто из них не прошел дальше третьего круга – на этой стадии вылетели Аслан Карацев, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова. Зато у юниорок в парном разряде 17-летняя россиянка Диана Шнайдер с американкой Клерви Нгунуэ выиграли чемпионский титул.

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Australian Open-2022: фавориты, турнирные сетки, шансы россиян, где смотреть